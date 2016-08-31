Альтернативные соревнования паралимпийцев пройдут 7−8 сентября

Соревнования для российских паралимпийцев, которых суд не допустил к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, пройдут в Подмосковье 7−8 сентября. Об этом сообщил в среду президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

«Решение об этом было, как вы знаете, принято совсем недавно, а речь идет о проведении очень крупных состязаний. Мы решаем все вопросы, а там есть тысячи мелочей. Как только всё решим, всё и скажем», — цитирует Лукина «Свободная пресса».

Напомним, о решении об отстранении россиян от Паралимпиады и лишении членства ПКР Международный паралимпийский комитет объявил 7 августа текущего года. 15 августа ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Однако она была отклонена.



25 августа Владимир Путин заявил, что в России будут организованы соревнования, подобные Паралимпийским играм, ввиду того что паралимпийскую сборную страны не допустили к участию в турнире в Рио-де-Жанейро.



Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала в середине июля доклад, в котором говорилось о якобы подмене 45 проб российских атлетов с ограниченными возможностями.



Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.



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