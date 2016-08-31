Закрыто одно из дел на умершего три года назад Бориса Березовского

Одно из уголовных дел на умершего в 2013 году в Лондоне российского предпринимателя Бориса Березовского прекращено в связи с его смертью, заявил адвокат Андрей Боровков, представлявший интересы беглого олигарха.

«Я получил извещение. Действительно, одно дело прекращено в связи с его смертью. Это дело по экономическим преступлениям», — цитирует «Интерфакс» слова Боровкова.

Березовский, умерший в своем доме в Аскоте (графство Беркшир) 23 марта 2013 года, находился в эмиграции с 2000 года. В России бизнесмен был заочно признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств. Его приговорили к лишению свободы на 13 лет. Сам бизнесмен вину отрицал и называл дело политически мотивированным. На имущество Березовского, находящееся на территории РФ, а также на часть имущества покойного за границей был наложен арест.



Также в 2014 году суд Марселя по требованию Генпрокуратуры РФ также наложил арест на особняк Бориса Березовского. Несмотря на то что формальным собственником дома, находящегося в городе Антиб (регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег), является французское юридическое лицо, суд принял во внимание доводы российской стороны о том, что имущество приобреталось по поручению и в интересах Березовского.