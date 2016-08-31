Отпущенный на волю детеныш нерпы Крошик вернулся к зоологам

Один из детенышей нерпы по кличке Крошик, успешно прошедший реабилитацию в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, вернулся к «приемным родителям». После этого было принято решение оставить Крошика в центре еще на год.



Как сообщает «Фонд друзей балтийской нерпы», подросшего и окрепшего детеныша ладожской кольчатой нерпы привезли во вторник 30 августа на Валаам и выпустили в Ладожское озеро. Однако через короткое время он вернулся на берег.

​​​​​​​ «Мы предполагаем, что детеныш нерпы оторвался от матери меньше двух дней от роду. Он был самым маленьким пациентом и был очень сильно привязан к «приемным родителям», поэтому при попытке выпуска он решил остаться с людьми» —цитирует «РИА Новости» слова директора Фонда Вячеслава Алексеева.



25 марта 2016 года возле поселка Свирица Волховского района Ленинградской области рыбаки нашли детеныша нерпы Наномекерике (Крошика). Он стал самым маленьким пациентом фонда за всё время. Продолжительное время зоологи беспокоились о психологическое состояние белька: тот не ощущал опасности, исходящей от людей.

Кольчатая нерпа, или кольчатый тюлень, или акиба (лат.Phoca hispida)— вид настоящих тюленей, наиболее часто встречающийся в Арктике. Помимо Северного Ледовитого океана, этот близкий родственник обыкновенного тюленя обитает в Балтийском море, а также в озёрах Ладожском и Сайма.



Читайте также:Занимательная экология