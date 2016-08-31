Песков: не все страны помогают расследованию катастрофы рейса MH17

Россия предоставила международной комиссии по расследованию катастрофы авиарейса MH17 на востоке Украины все необходимые данные и сожалеет, что не все стороны последовали ее примеру. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия последовательно выступала и продолжает выступать за очень плотное взаимодействие в ходе расследования. Россия уже неоднократно говорила о том, что она предоставила все необходимые данные, и выражала сожаление в связи с тем, что ряд сторон не последовал такому примеру», — сказал Песков.

Ранее издание Dutch News сообщило, что родственники погибших в авиакатастрофе написали письмо главе европейской дипломатии Федерике Могерини, в котором просят найти недостающие данные со спутников и радаров, оказав давление на власти Украины, США и России. По их мнению, этими странами была предоставлена не вся информация.

Напомним, в июле официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что Нидерланды не делятся с Россией информацией по расследованию крушения самолета. По его словам, передача информации, имеющей отношение к авиакатастрофе, осуществляется на сегодняшний день Следственным комитетом исключительно в одностороннем порядке.



Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал при невыясненных обстоятельствах в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Все участники вооруженного конфликта в Донбассе свою причастность к трагедии отрицают.

По делу о крушении рейса MH17 следователи в качестве версии рассматривают случайный пуск ракеты, сбившей самолет. Об этом в июне сообщалось в отчете международной следственной группы.

Читайте также:

Следователи по делу о крушении MH17 признались в нехватке опыта

