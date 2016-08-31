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Среда,
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Песков: не все страны помогают расследованию катастрофы рейса MH17

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия предоставила международной комиссии все данные, но не все стороны следуют ее примеру

Россия предоставила международной комиссии по расследованию катастрофы авиарейса MH17 на востоке Украины все необходимые данные и сожалеет, что не все стороны последовали ее примеру. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия последовательно выступала и продолжает выступать за очень плотное взаимодействие в ходе расследования. Россия уже неоднократно говорила о том, что она предоставила все необходимые данные, и выражала сожаление в связи с тем, что ряд сторон не последовал такому примеру», — сказал Песков.

Ранее издание Dutch News сообщило, что родственники погибших в авиакатастрофе написали письмо главе европейской дипломатии Федерике Могерини, в котором просят найти недостающие данные со спутников и радаров, оказав давление на власти Украины, США и России. По их мнению, этими странами была предоставлена не вся информация.

Напомним, в июле официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что Нидерланды не делятся с Россией информацией по расследованию крушения самолета. По  его словам, передача информации, имеющей отношение к авиакатастрофе, осуществляется на сегодняшний день Следственным комитетом исключительно в одностороннем порядке.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал при невыясненных обстоятельствах в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Все участники вооруженного конфликта в Донбассе свою причастность к трагедии отрицают.

По делу о крушении рейса MH17 следователи в качестве версии рассматривают случайный пуск ракеты, сбившей самолет. Об этом в июне сообщалось в отчете международной следственной группы.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Песков: не все страны помогают расследованию катастрофы рейса MH17

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия предоставила международной комиссии все данные, но не все стороны следуют ее примеру

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