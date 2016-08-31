Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке Полтавченко

Пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле не занимаются гаданиями на кофейной гуще
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в среду прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.
«На кофейной гуще не гадаем. Ничего об этом не знаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что Полтавченко якобы может покинуть занимаемый пост после выборов в Госдуму в сентябре. Также сообщалось, что он может занять более высокую должность.
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