Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке Полтавченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в среду прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

«На кофейной гуще не гадаем. Ничего об этом не знаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что Полтавченко якобы может покинуть занимаемый пост после выборов в Госдуму в сентябре. Также сообщалось, что он может занять более высокую должность.