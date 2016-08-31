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Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке Полтавченко

Пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле не занимаются гаданиями на кофейной гуще

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в среду прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

«На кофейной гуще не гадаем. Ничего об этом не знаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что Полтавченко якобы может покинуть занимаемый пост после выборов в Госдуму в сентябре. Также сообщалось, что он может занять более высокую должность.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке Полтавченко

Пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле не занимаются гаданиями на кофейной гуще

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