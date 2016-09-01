Две трети украинцев высказались против войны в Донбассе

Большинство украинцев выступают за мирное разрешение кризиса на востоке Украины и соблюдение Минских договоренностей. Более того, граждане страны выступили и против проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Такие данные были получены в ходе соцопроса (есть в распоряжении «Известий»), проведенного украинским агентством Research & Branding Group. В исследовании, которое проводилось с 7 по 15 июля во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, приняли участие 1795 респондентов.

Согласно полученным данным, украинцы выступают за достижение компромисса путем переговоров в рамках Минских соглашений (65%). Силовой вариант урегулирования ситуации в Донбассе выбрали 21%.

Также соцопрос показывает, что проведение антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях большинство украинских граждан не поддерживают — против АТО высказались 53%.

— Полученные данные неудивительны. Не первый месяц мы фиксируем тенденцию к изменению ситуации в сравнении с прошлыми годами. Я имею в виду развитие ситуации на востоке Украины. Если в 2014 году значительная часть респондентов поддерживала силовой вариант разрешения ситуации в Донбассе, то в июле 2016 года достижение мира в рамках Минских соглашений поддерживают уже 65%. Ситуация изменилась серьезно. И лишь пятая часть респондентов поддерживает силовой вариант решения вопроса. Изменилась позиция украинцев и относительно поддержки АТО. Всё это свидетельствует о серьезном развороте в пользу мирного варианта решения задачи, — рассказал «Известиям» социолог Research & Branding Group Евгений Копатько. — Политика относительно востока страны не реализуется, а силовой вариант не сработал. У власти появились новые риски, один из которых — это распространение кризиса на другие территории Украины.

По словам эксперта, сейчас у украинских властей нет возможности претворять военные инициативы в жизнь, так как уровень поддержки режима серьезно снизился, и сейчас Украине необходим консенсус.

— Нужно решить ряд вопросов: прекращение огня, разведение сил и прямые переговоры Киева и Донбасса. Это ключевые вопросы, по которым необходим серьезный прорыв, — заявил Евгений Копатько.

Еще один пункт соцопроса выявил негативную для президента Украины тенденцию. Отвечая на вопрос: «Верную или неверную политику для разрешения кризиса на востоке Украины избрал президент Петр Порошенко?», 66% опрошенных выбрали вариант «в целом неверную». «В целом верной» политику Порошенко сочли лишь 17%.

— У людей есть вопросы не только к решениям по востоку Украины, но и в целом. Нет доверия ко всей властной структуре Украины, нет ни одного украинского политика, которому доверяло бы большинство населения страны. Но эта картина будет меняться в случае определенных решений по Минским соглашениям, — отметил социолог.

С Копатько согласен и руководитель Института украинской политики Константин Бондаренко. По его словам, украинское население понимает безальтернативность Минских соглашений.

— Социологические данные показывают именно такой результат: две трети населения Украины не поддерживают продолжение войны, проведение АТО и хотели бы мира. Минские договоренности в данном случае являются единственно возможными на сегодняшний день, потому что не придумано ничего лучшего. Что бы мы ни говорили, но другого нет. Лучше Минские договоренности, чем война с десятками тысяч жертв. Третьего не дано. Социологические данные показывают, что большинство поддерживают мирное решение, но, к сожалению, страну терроризирует меньшинство, которое хочет войны. Они на этом зарабатывают, получают политические баллы и удовлетворяют свои амбиции, — заявил «Известиям» Бондаренко.

Москва 31 августа приветствовала договоренность между Киевом и Донбассом о прекращении огня и рассчитывает, что она будет соблюдаться, позволяя достичь прогресса по выполнению Минских договоренностей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

И всё же опасность обострения ситуации сохраняется. Ранее «Известия» писали о возможном возобновлении крупномасштабных военных действий в Донбассе в случае, если Киев продолжит обстреливать территории ДНР и ЛНР.

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