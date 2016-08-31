СК РФ рассмотрит дело об избиении врача-рентгенолога в Орехово-Зуево

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации рассмотрит дело об избиении врача-рентгенолога в городской больнице Орехово-Зуево. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что в последнее время участились случаи избиения врачей при исполнении ими своих должностных обязанностей, получившие широкий общественный резонанс.



«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материала проверки, проводимой по факту избиения врача родственником пациентки в больнице города Орехово-Зуево», — цитирует телеканал «360» сообщение.

Доследственная проверка установит подробности происшествия и на их основании будет принято процессуальное решение.



Поздно вечером во вторник родственник пациентки, которой нужно было сделать рентген, напал на врача и жестоко избил его. Мужчине показалась слишком долгим ожидание в очереди. Мужчина повалил работника медучреждения на пол и несколько раз ударил его по голове, а затем ушел.

Через несколько часов правонарушителя задержали. По факту происшествия проводится проверка.

