СК РФ рассмотрит дело об избиении врача-рентгенолога в Орехово-Зуево

Мужчина не выдержал длительного ожидания в очереди
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации рассмотрит дело об избиении врача-рентгенолога в городской больнице Орехово-Зуево. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что в последнее время участились случаи избиения врачей при исполнении ими своих должностных обязанностей, получившие широкий общественный резонанс.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материала проверки, проводимой по факту избиения врача родственником пациентки в больнице города Орехово-Зуево», — цитирует телеканал «360» сообщение.
Доследственная проверка установит подробности происшествия и на их основании будет принято процессуальное решение.
Поздно вечером во вторник родственник пациентки, которой нужно было сделать рентген, напал на врача и жестоко избил его. Мужчине показалась слишком долгим ожидание в очереди. Мужчина повалил работника медучреждения на пол и несколько раз ударил его по голове, а затем ушел.
Через несколько часов правонарушителя задержали. По факту происшествия проводится проверка.
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