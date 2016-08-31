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Участников гонок на Gelandewagen в Москве доставили в суд. Видео

Правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы

Правонарушителей ПДД и участников гонок с полицией в Москве на Gelandewagen Руслана Шамсуарова, Виктора Ускова и Абдувахоба Маджидова доставили в Гагаринский районный суд города Москвы. Троим молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Телеканал «360» опубликовал кадры доставки обвиняемых в суд.

Четвертый соучастник, чье дело было выделено следствием в отдельное производство, объявлен в розыск.

Напомним, 22 мая Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов, Виктор Усков, а также девушка Мара Багдасарян устроили на улицах столицы гонки с полицейскими. Они грубо нарушали правила дорожного движения: пересекали двойную сплошную полосу, заезжали на тротуары и газоны, не повиновались требованиям полиции остановиться. При этом дерзкие подростки вели трансляцию в Periscope.

О том, что правоохранительные органы установили личность четвертого участника гонок с полицией в Москве на Gelandewagen, стало известно 4 августа. 

Также сообщалось, что ранее названные фигуранты дела — Абдувахоб Маджидов, Руслан Шамсуаров и Виктор Усков — ознакомились с материалами дела.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Участников гонок на Gelandewagen в Москве доставили в суд. Видео

Правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы

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