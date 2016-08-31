Денисов и Портнягин близки к переходу в московский «Локомотив»

Трансферное окно закроется в ночь на 1 сентября
Полузащитник столичного «Динамо» Игорь Денисов ведет переговоры с московским «Локомотивом» и уже сегодня может перейти в стан «железнодорожников».
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник внутри бело-голубых, решение будет принято в среду, в последний день трансферного окна.
В свою очередь, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал опровергать эту информацию. «Может, да. А может, и нет. Завтра скажем», — заявил он газете «Спорт-Экспресс».
Напомним, в ночь на 1 сентября в Европе и России закроется летнее трансферное окно.
Ранее источник газеты «Известия» сообщал, что 32-летний Денисов уже в период летнего трансферного окна может прекратить сотрудничество с бело-голубыми и получить статус свободного агента.
Также, по информации «Известий», «Локомотив» усилится 27-летним нападающим казанского «Рубина» Игорем Портнягиным.
«Одна из приоритетных целей нового руководства «Локомотива» в селекционной работе — покупка нападающего», — сказал источник в московском клубе.
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