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Денисов и Портнягин близки к переходу в московский «Локомотив»

Трансферное окно закроется в ночь на 1 сентября

Полузащитник столичного «Динамо» Игорь Денисов ведет переговоры с московским «Локомотивом» и уже сегодня может перейти в стан «железнодорожников».

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник внутри бело-голубых, решение будет принято в среду, в последний день трансферного окна.

В свою очередь, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал опровергать эту информацию. «Может, да. А может, и нет. Завтра скажем», — заявил он газете «Спорт-Экспресс».

Напомним, в ночь на 1 сентября в Европе и России закроется летнее трансферное окно.

Ранее источник газеты «Известия» сообщал, что 32-летний Денисов уже в период летнего трансферного окна может прекратить сотрудничество с бело-голубыми и получить статус свободного агента. 

Также, по информации «Известий», «Локомотив» усилится 27-летним нападающим казанского «Рубина» Игорем Портнягиным.

«Одна из приоритетных целей нового руководства «Локомотива» в селекционной работе — покупка нападающего», — сказал источник в московском клубе.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Денисов и Портнягин близки к переходу в московский «Локомотив»

Трансферное окно закроется в ночь на 1 сентября

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Сергей Лисин

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