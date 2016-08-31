На матч Турция–Россия продано более 31 тыс. билетов

Как сообщили «Известиям» в Федерации футбола Турции, к середине дня среды хозяева контрольного матча Турция–Россия продали более 31 тыс. билетов. При этом вместимость стадиона «Анталья Арена» составляет 32 539 зрителей. Организаторы матча утверждают, что оставшиеся 1,5 тыс. свободных мест приходятся на выездной фанатский сектор для российских болельщиков. На эти трибуны реализовано пока только 100 билетов.

Встреча сборных Турции и России начнется в 21.30. Этот матч будет первым для нашей национальной команды под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова.

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