Собянин открыл уникальный корпус нейрохирургии в Боткинской больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в среду после капитального ремонта корпус нейрохирургии в Боткинской больнице. Также на территории больничного комплекса заработала в тестовом режиме новая вертолетная площадка.



Сергей Собянин напомнил, что в этом году в Москве на капитальном ремонте и реконструкции одновременно находится 400 объектов.



«Один из таких объектов — на территории Боткинской больницы. Вообще Боткинская больница за последние годы обновила ряд корпусов, и я надеюсь, что к 2018 году все основные работы по реконструкции будут закончены и самая большая больница в Москве, да и в стране, будет не только самой большой, но и самой современной», — отметил Собянин на открытии.



По оценкам медиков, мощность отделения вырастет почти на треть. В год около 6,5 тыс. человек смогут получить теперь здесь высокотехнологичную помощь. Обновили палаты. Всё адаптировано для комфортного пребывания пациентов, сообщает «ТВ Центр».



Пять операционных оснащены теперь современной медицинской аппаратурой, а также системами кондиционирования и стерилизации воздуха. Всё оборудование будет доступно круглосуточно.

Что касается вертолетной площадки, то при достаточно загруженном дорожном движении в Москве, эвакуация по воздуху является важной частью системы экстренной медицинской помощи столицы — она экономит время и спасает жизни. Больных будут доставлять в корпус нейрохирургии прямо отсюда.

В отремонтированном нейрохирургическом корпусе теперь базируются и отделения регионального сосудистого центра, которые раньше были разбросанные по разным зданиям больничного комплекса.

