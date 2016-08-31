Самолет из Кишинева в Москву вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Воздушное судно совершило успешную посадку в молдавской столице
Самолет авиакомпании AirMoldova, выполнявший рейс из Кишинева в Москву, вынужденно вернулся в пункт отправления. Об этом сообщили представители перевозчика.
Совмещенный рейс авиакомпаний AirMoldova и S7 вылетел из Кишинева в 14.50 и, долетев практически до границы Молдавии, стал возвращаться обратно, передает «РИА Новости».
В материале уточняется, что причиной возвращения стало обнаружение неисправности одного из моторов воздушного судна. После этого капитан принял решение вернуться в аэропорт вылета, где успешно приземлился около 15.00.
Между тем представители AirMoldova отметили, что причины инцидента им неизвестны.
«Причины инцидента пока нам неизвестны. Запланировано отправить в столицу России два самолета — один в 16.30, а второй — в 17.15», — отметили в компании.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.