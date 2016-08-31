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Самолет из Кишинева в Москву вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Воздушное судно совершило успешную посадку в молдавской столице

Самолет авиакомпании AirMoldova, выполнявший рейс из Кишинева в Москву, вынужденно вернулся в пункт отправления. Об этом сообщили представители перевозчика.

Совмещенный рейс авиакомпаний AirMoldova и S7 вылетел из Кишинева в 14.50 и, долетев практически до границы Молдавии, стал возвращаться обратно, передает «РИА Новости».

В материале уточняется, что причиной возвращения стало обнаружение неисправности одного из моторов воздушного судна. После этого капитан принял решение вернуться в аэропорт вылета, где успешно приземлился около 15.00.

Между тем представители AirMoldova отметили, что причины инцидента им неизвестны.

«Причины инцидента пока нам неизвестны. Запланировано отправить в столицу России два самолета — один в 16.30, а второй — в 17.15», — отметили в компании.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Самолет из Кишинева в Москву вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Воздушное судно совершило успешную посадку в молдавской столице

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