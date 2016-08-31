Эпоху людей опознают по куриным костям

Куриные кости могут стать маркером новой геохронологической эпохи — антропоцена — наравне с пластиковыми отходами, углеродными выбросами и радиоактивными элементами. О том, что планета вступает в эпоху, когда основное влияние на все происходящие на ней процессы будет оказывать именно человек, группа ученых из разных стран объявила накануне на Международном геологическом конгрессе в Кейптауне (ЮАР).

По мнению ученых, в новой геологической эпохе человечество живет с 50-х годов прошлого века, когда в мире одно за другим начались испытания ядерных бомб. Тогда же на экосистему Земли начали оказывать сильное негативное влияние увеличивающиеся объемы пластиковых отходов и вредные выбросы в атмосферу.

Неофициально эту эпоху принято называть антропоценом — термин был впервые использован экологом Джином Стормером в 1980-е годы, а позднее популяризован лауреатом Нобелевской премии Паулем Крутценом. Теперь Международному союзу геологических наук предстоит решить, вводить ли этот термин в состав общепринятой геохронологии.

Однако с научной точки зрения границы каждого такого стратиграфического подразделения должны быть отмечены особым маркером, характерным именно для этого периода: конец мезозойской эры, например, характеризовался повышением иридия в почвенных отложениях по всему миру. Такие маркеры получили название «золотой гвоздь».

Для того чтобы эпоха антропоцена начала свой официальный отсчет, ученые должны найти аналогичный фактор, который будет одинаково сильно выражен по всему миру. Претендентами на роль «золотого гвоздя» для антропоцена уже стали радиоактивные элементы, появившиеся в стратосфере после ядерных испытаний, углеродные выбросы и пластик. Однако самым неожиданным вариантом — и при этом одним из наиболее жизнеспособных — стали куриные кости.

Курица стала самой распространенной в мире птицей в середине прошлого века. К «куриной экспансии» привело появление фабрик-ферм и объявленный США курс на выведение птицы, которая будет расти и толстеть быстрее, чем когда бы то ни было. Только в Великобритании с 1950 по 1965 год потребление выросло с 1 млн до 150 млн кур. В современном же мире ежегодно убивают около 60 трлн кур.

«Ее кости захоронены на тысячах свалок и на каждом углу по всему миру», — считает профессор Ян Залазиевич, председатель рабочей группы, занимающейся вопросом антропоцена.

Однако ожидается, что на то, чтобы окончательно определить и утвердить самый яркий маркер эпохи, у сотрудников рабочей группы уйдет еще несколько лет.

В то же время не все в научном сообществе согласны с введением такого термина в принципе. Противники этой идеи, в частности, указывают на то, что человечество может себя уничтожить, однако по-прежнему не в силах повлиять на планету в геологических масштабах.

Александр Марков, доктор биологических наук, заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ, автор книги «Эволюция человека»:

— Наступление новой эпохи — это довольно условная вещь. Нельзя сказать, что вчера у нас был голоцен, а сегодня наступил антропоцен. Однако существует такая штука, как стратиграфическая шкала с нанесенными на нее делениями. Она служит стандартом, по которому геологи понимают друг друга и адекватно представляют возраст тех отложений, которые они изучают. Уже давно ведутся разговоры о том, что на этой шкале пора провести еще одну линию, отделяющую голоцен от антропоцена.



С появлением активной хозяйственной деятельности человека меняется характер отложений. Лично мне кажется, что отложения пластиковых пакетов маркируют отложения нашего времени четко. Но если международная стратиграфическая комиссия решит, что гораздо лучше в качестве маркера использовать куриные кости, границу проведут по куриным костям.



Что лучше — не важно. На самом деле всё это — вопрос удобства и договоренностей. Сложнее всего не определить «золотой гвоздь», а просто договориться между собой. Это непросто, потому что у комиссии есть подкомиссии, включающие огромное множество специалистов из разных стран. Поэтому выбор маркера — некая формальная игра, которая не имеет принципиально большого научного значения.