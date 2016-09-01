Предложения Минфина лишат Россию топлива

Минфин, как и год назад, выступил с идеей увеличить налоговую нагрузку на нефтяников. Ведомство предложило ускорить налоговый маневр — повысить налог на добычу полезных ископаемых и снизить экспортную пошлину. Это, по подсчетам нефтяников, приведет к снижению объемов переработки нефти на 40 млн т в год. В Минфине же отмечают, что работа над проектом бюджета не завершена. Сам проект ведомство направит в правительство только в конце сентября. Поэтому пока там не спешат говорить о каких-либо цифрах.



Вчера вице-премьер Аркадий Дворкович провел совещание по вопросу увеличения налоговой нагрузки в нефтяной отрасли. Об этом «Известиям» рассказали источник в правительстве и собеседник, знакомый с ситуацией. Официальный представитель вице-премьера не ответила на вопрос «Известий».



По словам собеседников «Известий» в отрасли, Минфин, как и в прошлом году, предлагает ускорить повышение НДПИ при снижении экспортной пошлины с 42 до 30%. А с 2018 года снизить пошлины до нуля. Стоит напомнить, что, согласно налоговому маневру, в 2016 году ставка экспортной пошлины должна была снизиться с 42 до 36%. Однако осенью прошлого года, в канун Дня нефтяника (отмечается в первое воскресенье сентября), Минфин предложил изменить формулу расчета НДПИ таким образом, чтобы налоговая нагрузка на нефтяников вырастала на 600 млрд рублей в год. Тогда нефтяные компании написали президенту Владимиру Путину коллективное письмо, в котором заявили, что это приведет к падению добычи за ближайшие три года на 100 млн т и грозит дефолтом отдельным компаниям.



В итоге предложения Минфина в части НДПИ приняты не были. Однако было принято решение оставить экспортную пошлину на уровне 2015 года — 42%. При этом рассматривался вариант, что в случае если бюджет от предпринимаемой меры получит за первые восемь месяцев 2016 года дополнительные доходы в размере 200 млрд рублей, то с 1 сентября ставка пошлины будет снижена, как и планировалось, до 36%. В противном случае действие ставки в размере 42% будет продлено, но не позже, чем до 31 декабря 2016 года.



Сейчас, по словам собеседника «Известий», Минфин вновь предлагает ввести изменения в части формулы НДПИ, как и в прошлом году. Как отмечает источник в отрасли, сегодня нефтяники вновь намерены обратиться к президенту Владимиру Путину за поддержкой. В настоящее время компании готовят такое обращение. Представители нефтяных компаний по традиции не комментируют такие вопросы до принятия окончательного решения. Вчера в «Роснефти», «Лукойле», «Газпром нефти», «Сургутнефтегазе», «Газпроме», «Башнефти» не ответили на запросы «Известий». Однако, как узнали «Известия», они уже подсчитали свои потери.



— Нефтяники подсчитали, что если предложения Минфина будут приняты, это приведет к снижению объемов переработки нефти на 40 млн т в год, — рассказал собеседник, знакомый с ситуацией.



Напомним, что в год в России перерабатывается 282 млн т нефти (данные Минэнерго за 2015 год). Таким образом, потери составят порядка 14%. Выпуск бензинов составляет около 40 млн т, дизеля — 76 млн т.



По словам собеседника «Известий», Минфин для сохранения уровня переработки предлагает ввести обратный акциз.



— Предлагается возвращать акциз нефтяникам с тех объемов нефти, которые идут на переработку. Но это выглядит достаточно странно. Сначала взимать, а потом возвращать, — отметил собеседник.



Вчера в Минфине «Известиям» заявили, что рассматривались разные предложения разных ведомств, но пока ни одно из них принято не было.



— Работа над проектом бюджета не завершена, проект Минфин направит в правительство только в конце сентября. Говорить сейчас о каких-либо цифрах и предложениях преждевременно, их пока нет в готовом виде, — отметили в пресс-службе Минфина. В Минэнерго «Известиям» сообщили, что официально предложения Минфина в ведомство не поступали.



По словам заместителя председателя комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Юрия Станкевича, предложения Минфина становится бессмысленным комментировать с точки зрения последствий для нефтяной отрасли, поскольку объем предлагаемых в очередной раз изъятий диктуется исключительно необходимостью покрытия растущего дефицита бюджета.



— Никаких серьезных предварительных оценок влияния на производственные и иные показатели компаний разработчиками таких «инициатив» не проводится. Мнение самих компаний, отраслевых экспертов не учитывается. Для того чтобы понять это, достаточно взглянуть на отчетность добывающих компаний за первое полугодие 2016 года и содержание их инвестиционных программ, в том числе по перспективным проектам, — пояснил Юрий Станкевич.



По его словам, зачастую при подготовке решений за основу берется давно известный постулат «война план покажет».



— Но при этом стремление Минфина увеличить налоги на потребление, ставки НДФЛ косвенно подтверждает, что, будучи заложниками сиюминутных решений, чиновники ведомства отдают себе отчет: возможности изъятия дополнительных ресурсов из сырьевых отраслей исчерпаны, — заключил он.

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