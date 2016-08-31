Россия протестует против сноса памятника под Ригой

Посольство РФ направило в МИД Латвии ноту
Посольство России в Латвии направило в министерство иностранных дел страны ноту в связи со сносом памятника советским морякам в Лимбажи.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ноте протеста официальной Риге напомнили, что, согласно заключенному в 1994 году между странами межправительственному соглашению по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров России и членов их семей, проживающих на территории республики, латвийская сторона приняла на себя обязательства по обеспечению ухода, благоустройства и сохранности мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории страны.
Памятник советским морякам в городе Лимбажи, расположенном примерно в 100 км от Риги, был установлен в 1975 году в честь матросов, погибших в бою за город 4 июля 1941 года, сообщает ТАСС.
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