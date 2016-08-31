У Большого театра появился видеоканал

Этот видеосервис стал первым проектом в области интерактивного телевидения, реализованным для учреждений культуры России
Открылся официальный видеоканал Большого театра. На нем зрителям станут доступны премьерные и фестивальные показы, исторические записи спектаклей, а также эксклюзивные материалы.
Об этом сообщается на сайте Государственного академического Большого театра России.
Ресурс заработает в полном объеме в сентябре. Канал будет максимально удобным для пользователей. С этой целью каталог видеоканала разбит на 12 разделов, что позволяет пользователям персонифицировать контент.
Данный проект является уникальным, поскольку ничего подобного в России еще не создавалось. Как заявил директор компании BCC, разработавшей канал, Игорь Никифоров: «Видеосервис для Большого театра стал первым проектом в области интерактивного телевидения, реализованным для учреждений культуры в нашей стране».
Видеоканал поддерживает русский и английский языки.
Театр не первый год делает прямые трансляции балетных спектаклей в кинотеатры по всему миру. Данный проект называется «Большой балет в кино» и очень популярен. Первая прямая трансляция из Большого театра в кинотеатрах России прошла 12 мая 2013 года.
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