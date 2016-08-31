Астахов: за лето в детских лагерях отдыха погибли 20 ребят

Летняя оздоровительная кампания в 2016 году оказалась самой трагической за последние шесть лет.

С таким заявлением в социальной сети Instagram выступил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.

По его словам, в детских лагерях погибли 20 детей, произошло 14 массовых отравлений. Из 20 погибших в лагерях 17 детей утонули по недосмотру вожатых, трое получили тяжелые травмы. По всем смертельным случаям возбуждены уголовные дела, ведутся расследования.

В связи с этими происшествиями уполномоченный выступил с рядом инициатив: речь идет не только о передаче одному ведомству всех полномочий в сфере детского отдыха и оздоровления, но и о пересмотре контрактной системы закупок при организации детского отдыха, о создании открытой общественно-государственной системы контроля качества деятельности подобных организаций.

Омбудсмен также предложил ввести единый всероссийский реестр загородных оздоровительных лагерей, признать профессию вожатого педагогической деятельностью и ввести для них сертификацию.

«Очевидно, что без кардинальных реформ в сфере детского отдыха не обойтись. Необходимы жесткая координация, контроль, сосредоточенные в руках единого ведомства», — написал омбудсмен в соцсети.

Напомним, что ранее Астахов выступал против инициативы создания единого ведомства по делам детей, считая, что необходимо создавать соответствующую идеологию, а не просто государственный орган.