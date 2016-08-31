МОК лишил медалей ОИ-2008 двух российских тяжелоатлеток

По итогам перепроверки допинг-проб ОИ-2008 в Пекине Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал российских тяжелоатлеток Марину Шаинову и Надежду Евстюхину, а также легкоатлетку Татьяну Фирову. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

В крови у спортсменок был обнаружен запрещенный препарат туринабол. Шаинова и Евстюхина лишены серебра и бронзы Олимпийских игр в Пекине, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МОКа.

Марина Шаинова в Пекине завоевала серебряную медаль в весовой категории до 58 кг. Евстюхина выиграла бронзу в категории до 75 кг. Татьяна Фирова стала серебряным призером в эстафете 4х400 м. Российская сборная уже была лишена медали в этой дисциплине из-за положительной допинг-пробы другой спортсменки — Анастасии Капачинской.

В целом, по итогам двух перепроверок запрещенные вещества были найдены в крови 98 спортсменов, выступавших на Играх-2008 и ОИ-2012. Ранее в МОКе заявляли, что имена атлетов будут названы после окончания Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Также сообщалось о третьей и четвертой волнах перепроверок, которые пройдут позже.

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