Олег Меньшиков дорос до Макбета

Худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков требует от приходящих на постановку режиссеров «таланта, заразительности, энергии и обаяния». Об этом он сообщил «Известиям» после традиционного предсезонного собрания труппы.

— Я ведь как художественный руководитель — одно, а как человек — совсем другое, — признался худрук. — Было пару раз, когда я запрещал выпускать уже готовый спектакль, так как это не соответствует не только моему восприятию театра, а в принципе глобальному пониманию театра. Вы не думайте, что всё, что идет на сцене Театра Ермоловой, нравится мне, как художнику или как человеку. Далеко нет.



Вместе с тем худрук признался, что не навязывает режиссерам своих вкусов.



— Это попытка быть объективным и попытка понять, чего же на сегодняшний день хочет зритель, — пояснил Меньшиков. — Иногда спектакли, которые, как я думаю, будут вызывать сдержанную реакцию публики, наоборот, вызывают восторг. Или, наоборот, те, что я считаю замечательными, достаточно холодно принимает зритель. Поэтому на свои вкусы вообще ориентироваться очень сложно. Надо допускать, что существуют и иные точки зрения.



По поводу открытия сезона точки зрения худрука и артистов совпали. На Новой сцене театральных деятелей встречали официанты с коньяком и мороженым.

— Угощайтесь эскимо, Владимир Алексеевич, — предложил президенту театра Владимиру Андрееву актер Сергей Бадичкин, переодетый мороженщиком.

На этом приятные сюрпризы не закончились — худрук пригласил труппу в зрительный зал, где сообщил, что сейчас здесь пройдет лотерея, в которой разыграют вкусные призы — корзины с санкционными продуктами и марочный алкоголь.

Еще одной хорошей новостью стало сообщение, что наконец-то пришли награды от столичных чиновников — театр ждал их еще в прошлом, юбилейном сезоне. Благодарность от руководителя департамента культуры Москвы получили Дарья Мельникова, Кристина Асмус и Сергей Кемпо. А еще были письма от мэра Сергея Собянина и почетные знаки заслуженным работникам культуры.

Раздав призы и подарки, худрук оповестил труппу о планах театра на первую половину сезона. Стартовым в списке значится «Макбет» (начало декабря).

Главную роль сыграет сам худрук. В юности он играл в пьесе Шекспира одного из стражников. И вот дослужился до Макбета. В спектакле также заняты Дарья Мельникова (Леди Макбет), Артем Цуканов (Банко), Олег Филипчик (Дункан), Егор Харламов (Макдуф) и др.

Второй премьерой на Большой сцене будет «Утиная охота» Вампилова в постановке Евгения Марчелли. К 15 сентября выяснится распределение ролей.

На Новой сцене, задуманной как экспериментальная площадка, уже поставили спектакли несколько молодых режиссеров. До конца года Алексей Ленинский покажет там инсценировку «Процесса» Кафки. Название для постановки пока не найдено.

В данный момент театр находится в состоянии обновления — как содержательного, так и внешнего: «Ермоловский» продолжают ремонтировать.

— Стройка у нас никогда не прекращается, — констатировал худрук. — Сейчас в общей сложности ведем строительные работы на 40 млн рублей. Заканчивается ремонт фасада и главного входа в театр с Тверской, близятся к завершению работы внутри здания. Приводят в порядок женские гримерные, полностью отремонтируют гримерный цех. Идет монтаж серьезного светового оборудования на основной сцене, поэтому мы начинаем сезон позже.

А еще в планах руководства — сделать для актеров общежитие в здании театра со стороны Никитского переулка. Недавно театр получил от города три квартиры. Ну а тем, кого своим жильем пока не обеспечили, дирекция оплачивает съемное.

В прошлом сезоне Олег Меньшиков заявлял о намерениях поставить музыкальный спектакль «Сильва», но, судя по всему, этим планам не суждено сбыться. Никто из режиссеров не может представить то, чего хочется худруку от этого материала, однако и с советами — как сделать правильно — он не спешит.



— Ни один режиссер, работающий здесь, — а их было много — не скажет вам, что я вмешиваюсь, — говорит Меньшиков. — У меня даже нет этапного просмотра. В крайне редких случаях я прошу посмотреть. Потому что считаю, что по неготовому спектаклю не поймешь, что может быть в итоге. Вот Евгений Борисович Каменькович, с которым мы играем в футбол, говорит мне: «Как ты можешь не глядя пускать в работу спектакль?» Ну вот так, могу. Это — риск. Ну а, собственно, театр — всегда в большой степени риск.



Тем не менее в репертуаре ермоловцев есть абсолютно беспроигрышные спектакли, например «Оркестр мечты. Медь», которым 1 октября откроется 91-й театральный сезон.

Театр имени Ермоловой

Фотография 1 из 8: Фото: Зоя Игумнова

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