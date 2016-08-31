Новости, деловые новости - Известия
Среда,
31 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Скворцова: миллион россиян рискуют остаться без скорой помощи

Для устранения этой проблемы нужно создать дополнительные 34 вертолетные площадки, сказала глава Минздрава

Около миллиона человек в России рискуют не получить скорую медицинскую помощь из-за проживания в труднодоступных районах, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

«Около миллиона человек находится в зоне риска неполучения медицинской помощи, прежде всего речь идет о скорой и экстренной специализированной медицинской помощи», — сказала Скворцова. Ее слова передает «РИА Новости».

По словам Скворцовой, предложено развивать вертолетную санитарную авиацию в этих районах. В частности, необходимо создать дополнительно 34 вертолетные площадки и помочь регионам обеспечить закупку авиационно-технических услуг, сказала глава Минздрава.

В апреле «Известия» писали, что Совет по правам человека при президенте направил главе Минздрава Веронике Скворцовой письмо с предложениями изменить систему оплаты скорой помощи: сегодня она работает так, что бригады всё чаще должны ездить на вызовы за свой счет.

По словам секретаря СПЧ Яны Лантратовой, в регионах люди жалуются, что им иногда приходится ждать скорую помощь по 7–8 часов. И это не вина сотрудников «скорой».

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

Скворцова: миллион россиян рискуют остаться без скорой помощи

Для устранения этой проблемы нужно создать дополнительные 34 вертолетные площадки, сказала глава Минздрава

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Максим Кононенко

журналист

Все мнения

Мнение

Дмитрий де Кошко

французский журналист

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке