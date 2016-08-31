Скворцова: миллион россиян рискуют остаться без скорой помощи

Около миллиона человек в России рискуют не получить скорую медицинскую помощь из-за проживания в труднодоступных районах, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.



«Около миллиона человек находится в зоне риска неполучения медицинской помощи, прежде всего речь идет о скорой и экстренной специализированной медицинской помощи», — сказала Скворцова. Ее слова передает «РИА Новости».

По словам Скворцовой, предложено развивать вертолетную санитарную авиацию в этих районах. В частности, необходимо создать дополнительно 34 вертолетные площадки и помочь регионам обеспечить закупку авиационно-технических услуг, сказала глава Минздрава.

В апреле «Известия» писали, что Совет по правам человека при президенте направил главе Минздрава Веронике Скворцовой письмо с предложениями изменить систему оплаты скорой помощи: сегодня она работает так, что бригады всё чаще должны ездить на вызовы за свой счет.

По словам секретаря СПЧ Яны Лантратовой, в регионах люди жалуются, что им иногда приходится ждать скорую помощь по 7–8 часов. И это не вина сотрудников «скорой».