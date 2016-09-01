Фонд «Норникеля» может скупить 3% мирового рынка палладия

Инвестиционный фонд Global Palladium, созданный «Норникелем» в феврале текущего года, до конца 2016 года может закупить первые объемы палладия в размере около 6 т, сообщил «Известиям» финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев. По мнению аналитиков, это не окажет значительного влияния на рынок металлов платиновой группы (МПГ), но позволит сформировать стратегию на будущее.



В феврале 2016 года «Норникель» объявил о создании инвестфонда Global Palladium с лимитом финансирования до $200 млн. При текущих ценах на металл около $700 за унцию лимит фонда позволит закупить до 9 т металла. В мае «Норникель» сообщил о планах по закупке палладия в фонд на 2016 год на сумму, которая может составить менее трети от заявленного лимита. При этом «Норникель» подписал соглашение о конфиденциальности, которое не позволяет раскрывать, у кого фонд покупает металл.

По словам Сергея Малышева, фонд покупает палладий на рынке и продает его индустриальным клиентам компании.

— Палладиевый фонд был успешно создан и осуществил первые трансакции в нынешнем году. Планируется, что 2016 год станет стартовым в работе фонда. «Норникель» подтверждает максимальный лимит финансирования фонда до $200 млн. На сегодня компания внесла меньшую сумму для начала операций (меньше $100 млн). За счет этих средств были осуществлены первые трансакции, — отметил Сергей Малышев.

По его словам, в первом полугодии закупки фонда составили около 3 т палладия (около 90 тыс. унций по рыночной цене). Объем операций во втором полугодии будет зависеть от рыночной конъюнктуры и может составить величину, сопоставимую с первым полугодием, сообщил финансовый директор «Норникеля».

Одним из основных продавцов палладия в новый фонд эксперты называли ЦБ РФ, запасы которого являются государственной тайной. В пресс-службе ЦБ РФ не ответили на запрос «Известий».

— С учетом масштабов операций фонд не окажет значительного влияния на рынок МПГ. Полагаем, что в будущем по мере увеличения оборотов деятельность фонда будет способствовать снижению волатильности и росту спроса на палладий со стороны крупных промышленных потребителей, — отметил Сергей Малышев.

Объем мирового рынка палладия составляет 213 т. «Норникель» занимает первое место в мире по объему производства палладия, который в основном используется в автокатализаторах для снижения вредных выбросов в атмосферу. Компания контролирует около 40% мирового рынка палладия по итогам 2015 года, выпустив около 84 т этого металла.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максима Худалова, поскольку объем фонда «Норникеля» не превышает 15% от общемировых запасов металла на счетах ETF (биржевой инвестиционный фонд), исходя из условных зависимостей цен и объемов на рынке, такая величина может увеличить цену на $15–30 за унцию при полном использовании лимита. В реальности компания использовала лишь треть суммы и приобрела не более 100 тыс. унций. Таким образом, объем средств, выделенных «Норникелем» для фонда, явно недостаточен для серьезного влияния на цены, считает Максим Худалов.

Ранее «Норникель» сообщал о том, что целью фонда является создание финансового инструмента для работы с крупными держателями запасов палладия, развитие промышленного спроса на металл, снижение общей волатильности палладиевого рынка.

Цена палладия в январе 2016 года достигла минимальных значений 2010 года — ниже $500 за унцию, в то время как в сентябре 2014 года цена металла превышала $900 за унцию. Сейчас этот металл торгуется у отметки $700 за унцию.

— Восстановление цены палладия набирает ход на фоне высокого спроса и отсутствия продаж из фондов ETF. Прогноз по рынку палладия — позитивный, дефицит должен увеличиться, — сообщил Сергей Малышев.

Сергей Донской из Societe Generale ожидает, что цены на палладий сохранят поступательную динамику и закрепятся на отметке выше $700 за унцию к концу года. По оценке Максима Худалова, в 2017 году средняя цена палладия будет на уровне $700 за унцию, а к 2020-му может достигнуть $800 за унцию при отсутствии ценовых шоков на мировых биржах.

— Мы ожидаем постепенного роста цен на палладий в связи с ростом популярности бензиновых автомобилей в мире после скандала с дизелями Volkswagen, — сообщил Максим Худалов.

Первые сведения о создании «Норникелем» фонда палладия появились еще в 2014 году. Тогда один из основных акционеров «Норникеля», Владимир Потанин, говорил о желании создать палладиевый фонд объемом $2 млрд, 10% из которых выделит «Норникель», и привлечении в него внешних инвесторов. В начале 2015 года Владимир Потанин заявил, что в палладиевом фонде могут также участвовать структуры Романа Абрамовича и ряд зарубежных банков. Представитель Романа Абрамовича вчера отказался от комментариев.

— Подобная стратегия действительно имеет смысл, поскольку позволит уже значимо оказывать влияние на цены. Однако вопрос привлечения в фонд внешних инвесторов остается открытым. Выделение компанией $200 млн больше похоже на первый шаг в попытке создания отечественных ETF, однако без привлечения в фонд иностранных (возможно азиатских) инвесторов больших перспектив он не имеет, — считает Максим Худалов.

Дмитрий Баранов из «Финама» отметил, что существование такого фонда окажет стабилизирующее воздействие на цены, причем как на возможный рост, так и снижение.

— Теоретически, фонд может вести операции по всему миру, покупая и продавая товар у многих, но в первую очередь его действия будут определяться его стратегией и уставными документами. Исходить нужно из того, что фонд в первую очередь призван сформировать благоприятные условия для деятельности самого «Норильского никеля», а значит, совершать конкретные действия будет исходя из этой главной цели, — считает аналитик «Финама».

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