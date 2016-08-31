Бывшим руководителям Дагестана сохранили «золотые парашюты»

Верховный суд (ВС) России сохранил так называемые золотые парашюты для главы Дагестана и председателя Госсовета республики, прекративших исполнение полномочий.

Ранее прокуратура региона подала в ВС Дагестана иски о признании не действующими республиканских законов о гарантиях высшим должностным лицам субъекта федерации. Тот, в свою очередь, лишь частично удовлетворил иски: были признаны недействительными лишь льготы, распространяющиеся на членов семей. Социальные гарантии для высшего должностного лица республики и председателя Госсовета, прекративших исполнение полномочий, были признаны законными.

Прокуратура обжаловало это решение в ВС России. Но он оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Согласно законам «О гарантиях председателю Государственного совета Республики Дагестан, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» и «О гарантиях высшему должностному лицу Республики Дагестан, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» высшему должностному лицу республики и председателю Госсовета, отошедшим от дел, полагаются пожизненная охрана, страхование жизни и здоровья за счет средств бюджета субъекта, медобслуживание, ежемесячное денежное содержание в размере 75% от суммы вознаграждения и поощрений, установленных для действующего должностного лица, служебный транспорт, право пользования залами для официальных лиц и делегаций на вокзалах и в аэропортах.