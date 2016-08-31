Новости, деловые новости - Известия
Среда,
31 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Украина продала права на свою «Мечту» Китаю

Комментарии 1

China Airspace сможет выпускать аналог Ан-225 «Мрия» — транспортного реактивного самолета сверхбольшой грузоподъемности 

Китайская компания China Airspace и авиационное предприятие Украины «Антонов» подписали договор, в соответствии с которым КНР получает права на самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» и использование всех чертежей к нему.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Мы сейчас готовим официальный комментарий по поводу этой информации. Наши руководители сейчас как раз находятся в Китае. Мы согласовываем комментарий, и сегодня он будет готов», — заявили в пресс-службе предприятия «Антонов».

Слово «мрия» (мрія) переводится с украинского как «мечта».

Ан-225 «Мрия» — советский транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ им. О.К. Антонова. Самолет был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984–1988 годах. Первый полет был совершен 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, в настоящее время один экземпляр находится в летном состоянии. 

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

Украина продала права на свою «Мечту» Китаю

China Airspace сможет выпускать аналог Ан-225 «Мрия» — транспортного реактивного самолета сверхбольшой грузоподъемности 

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке