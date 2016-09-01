В России появятся новые врачи — кинезиологи

Во многих странах перенесшим инсульт или тяжелую травму помогают физические терапевты, но в нашей стране такой специальности нет, и, по мнению врачей, это большое упущение. Однако, как выяснили «Известия», Минздрав России разработал проект профессионального стандарта нового специалиста — «Специалист по физической реабилитации (медицинский кинезиолог)». После утверждения документа в Министерстве труда и социальной защиты начнется подготовка таких специалистов, и сотни тысяч пациентов получат шанс на выздоровление.

Каждый год в России регистрируется около полумиллиона инсультов. Во многих случаях для пациентов требуется длительная и дорогостоящая реабилитация. Помочь решить эту проблему могли бы физические терапевты, «восстанавливающие» людей в домашних условиях. Именно так справляются с подобной задачей во многих странах мира, оказывая реабилитационную помощь на дому в рамках так называемой реабилитации на уровне сообществ (сommunity based rehabilitation).

По сведениям Международной конфедерации физической терапии, в Великобритании один физический терапевт приходится на 1510 граждан, в Швеции — на 919, в Норвегии — на 727, в Финляндии — на 726, в Дании — на 526. В России же нет специалистов с подобной квалификацией, вернее, в официальной номенклатуре вы их не найдете. В отличие, к примеру, от физиотерапевта. Но это разные специальности.

Физиотерапевт в России — это доктор, который занимается воздействием на организм пациентов с помощью различных физиопроцедур. Понятие «физический терапевт» шире, это не столько консультации и назначение процедур, сколько индивидуальный подход, поиск реабилитации, необходимой конкретному человеку, и постоянное сопровождение больного от начала работы с ним и до окончания, в том числе на дому.

В России также есть понятие «лечебная физическая культура». Но и это не синоним «физической терапии». Специалисты по ЛФК имеют только среднее образование и призваны скорее хорошо знать стандартный набор процедур, чем заниматься оценкой их воздействия на организм и добиваться достижения конкретных результатов.

Правда, реабилитологи с похожими навыками (физических терапевтов) в России есть. Но это пока неофициальная квалификация, совместительство. По мнению одного из таких врачей — невролога по базовой специальности, а по роду деятельности специалиста по физической реабилитации, — Юрия Жидченко, чтобы в России один физический терапевт приходился на 500 человек, требуется почти 300 тыс. представителей пока официально не утвержденной квалификации. Если быть совсем точными, то 284 тыс.

— После тяжелого или средней тяжести инсульта больной, как правило, 20–25 дней лечится в неврологическом отделении стационара, — рассказал Юрий Жидченко «Известиям». — Затем такого пациента на 30–40 дней направляют в реабилитационный центр. Там ему проводят процедуры, у части из которых мало научно доказанных обоснований — например, массаж. В итоге больного часто выписывают в состоянии, которое могло бы быть и лучше. Дома он оказывается фактически беспомощным, полностью или частично зависимым от своих близких. А они не знают, как за ним ухаживать, к кому обращаться за помощью, начинают паниковать.

Между тем если жилищные и семейные условия позволяют, то реабилитация на дому может быть не менее эффективной, чем в стационаре. Главное, чтобы ее проводил компетентный специалист в сфере физической реабилитации.

По оценке Юрия Жидченко, 30-дневное восстановление на дому может обойтись больному в 40–50 тыс. рублей против 100–250 тыс., что затрачиваются на пребывание человека в специализированном медучреждении в течение того же периода.

— Пока нас (реабилитологов — физических терапевтов) лишь несколько тысяч, — продолжил он. — В нашей стране есть специалисты по лечебной и адаптивной физической культуре, но их подготовка не соответствует международным стандартам. А профессия «физический терапевт» в России официально не признана, ей нигде специально не обучают. Хотя бюджетные инвестиции в эту сферу помогли бы сократить очереди в реабилитационные центры и вернуть к полноценной жизни тысячи пациентов.

8 сентября отмечается Всемирный день физической терапии. Всемирная конфедерация физической терапии включает множество стран — от африканского Камеруна и азиатской Бангладеш до Германии и США. Но России среди них нет.

Есть, однако, мнение, что просто так ввести в нашей стране новую специальность не получится. Иначе потребовалась бы перестройка всей системы реабилитации.

— Подходы по оказанию медицинской помощи у нас и за границей разные, — рассказала «Известиям» физиотерапевт Татьяна Марфина. — У нас есть инструкторы по лечебной физкультуре. Это люди, имеющие среднее медицинское образование. В итоге реабилитацией в России руководит врач, а уже в помощь ему дают средний медицинский персонал, который обучен по определенному профилю. Доктора обучают своих помощников работать с конкретным аппаратом, конкретным тренажером, и только этим они и занимаются. В европейской школе по-другому. Там есть физические терапевты, имеющие высшее медицинское образование, которые курируют весь процесс реабилитации. При этом я бы не стала говорить, что наши пациенты страдают, а у них не страдают. Просто системы построены по-разному. Но если мы резко начнем внедрять чужую, мы можем просто сломать то, что есть у нас сейчас.

Главный врач клиники восточной медицины «Парамита», специалист по рефлексо- и физиотерапии Илья Грачев считает, что проблема всё же действительно существует.

— То, что большая часть российских спортсменов едет на реабилитацию за границу, — тому доказательство, — рассказал он. — Думаю, что реабилитация на дому — это довольно дорогая услуга. И вряд ли государство способно обеспечить всех нуждающихся подобным уходом. Но в каком-то виде такая помощь оказываться должна, возможно, на базе специальных реабилитационных центров. И специалистов по реабилитации в России действительно очень мало. Оплатить их услуги сегодня могут лишь известные спортсмены, но вряд ли обычные люди.

Как сообщили «Известиям» в Минздраве России, сотрудниками ведомства был изучен международный опыт организации физической и реабилитационной медицины.

— В разных странах такие врачи называются по-разному: во Франции, Бельгии и Дании специалисты по физической реабилитации называются кинезотерапевтами, в Норвегии, Великобритании, Германии, Испании, Португалии — физическими терапевтами, — отметили в Минздраве. — В российской системе здравоохранения медицинскую помощь по реабилитации оказывают специалисты как с высшим и средним медицинским образованием (врач-физиотерапевт, медицинская сестра по массажу, инструктор по лечебной физкультуре), так и специалисты, получившие высшее образование по специальности «физическая культура и спорт», «физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (адаптивная физическая культура), а также инструктор-методист по лечебной физкультуре.

Однако в министерстве признают, что этого недостаточно. Поэтому была сформирована межведомственная рабочая группа, которая прорабатывает вопрос о «профессиональной деятельности специалистов с высшим образованием в сфере физической культуры и спорта».

В соответствии с новой концепцией процесса реабилитации Минздравом разработан проект профессионального стандарта нового специалиста — «Специалист по физической реабилитации (медицинский кинезиолог)».

— После соответствующих обсуждений и доработки с профессиональным сообществом проект будет направлен в Министерство труда и социальной защиты на утверждение, — сообщили «Известиям» в Минздраве.