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Сбитого на зебре подростка доставили в больницу на вертолете

Водитель иномарки не стал скрываться с места ДТП

Сбитого на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве подростка спасатели доставили вертолетом в больницу. Ребенок получил сотрясение головного мозга и травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля дождался приезда сотрудников ГИБДД.

Операцию по спасению 12-летнего мальчика на Абрамцевской улице снял на видео очевидец происшествия. 

«Около двух часов дня внедорожник Hyundai Santa Fe сбил 12-летнего мальчика. Произошло это на нерегулируемом пешеходном переходе», — цитирует сайт «Комсомольской правды» сообщение пресс-службы столичного управления ГИБДД.

 В службе охраны Лианозовского парка подтвердили, что случилось ДТП.

Сотрудники полиции, приехавшие на место ДТП, вызвали спасателей, которые для экономии времени прилетели на место происшествия на вертолете.

Водитель иномарки не пытался скрыться с места происшествия. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Сбитого на зебре подростка доставили в больницу на вертолете

Водитель иномарки не стал скрываться с места ДТП

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