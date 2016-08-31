Мемориальную доску Маннергейму снимут в Санкт-Петербурге

Мемориальную доску финскому военачальнику Карлу Густаву Маннергейму, установленную в июне в центре Петербурга и вызвавшую неоднозначную реакцию в обществе, должны снять в сентябре.

Администрация Центрального района передала в городской комитет по культуре документы о том, что доска установлена незаконно. Срок исполнения данного решения властей истекает 8 сентября.

Демонтажем будут заниматься специалисты Музея городской скульптуры, подведомственного комитету по культуре, сообщает ТАСС.

Табличка была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 год, после окончания Николаевского военного училища.

Военно-инженерный университет Минобороны и Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за большинство мемориальных досок города, заявляли, что памятный знак не имеет к ним отношения.

Сама доска вызвала бурную реакцию общественности, которая разделилась на сторонников и противников установки таблички финскому военачальнику, участвовавшему в блокаде Ленинграда.