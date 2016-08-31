«Я не против мужчин в синхронном плавании, но сына туда не отдам»

В среду гостями редакции газеты «Известия» стали пятикратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Наталья Ищенко и Светлана Ромашина. В продолжительной беседе с корреспондентами нашего издания спортсменки рассказали, насколько тяжело было нести флаг России на церемонии закрытия, как долго продлится их постолимпийский отдых, и высказали свое отношение к мужчинам в синхронном плавании.

— Куда бы я хотела отдать своих детей? У меня сын, и я точно не собираюсь отдавать его в синхронное плавание, — сказала, смеясь, Ищенко. — Хотя в целом я не против мужчин в синхронном плавании. Они уже участвуют в чемпионатах мира — думаю, что этот вид в будущем может попасть в олимпийскую программу.

Светлана Ромашина считает, что синхронное плавание должно остаться женским видом спорта.

— Я уважительно отношусь к мужчинам в синхронном плавании, которые уже добились серьезных высот, — отметила Ромашина. — Таким, как Александр Мальцев или американец Билл Маверик. Но все-таки синхронное плавание — это красота, грация, чистота линии. Мне кажется, что всё должно оставаться на своих местах.

Полное интервью с героинями Рио-2016 читайте в ближайшее время на сайте «Известий».

