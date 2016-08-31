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Дело о гонках на Gelandewagen суд рассмотрит 7 сентября

Гагаринский суд Москвы отказался вернуть дело сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова в прокуратуру и назначил дату рассмотрения по существу

Гагаринский суд Москвы 7 сентября начнет рассматривать по существу дело сына старшего вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова, также известное как дело о гонках на Gelandewagen.

В среду суд отказался вернуть дело в прокуратуру, как того требовала защита обвиняемых, и назначил дату рассмотрения. Адвокаты настаивали на возвращении дела в прокуратуру, поскольку в обвинительном заключении содержится большое количество ненормативной лексики, что, по их мнению, недопустимо для официальных документов. Суд счел эти доводы надуманными, сообщает «ТВ Центр».

22 мая Руслан Шамсуаров, а также Абдувахоб Маджидов, Виктор Усков и Мара Багдасарян на автомобиле G63 AMG устроили гонки с полицией по улицам Москвы. Они грубо нарушали правила дорожного движения: пересекали двойную сплошную полосу, заезжали на тротуары и газоны, не повиновались требованиям полиции остановиться. При этом молодые люди вели трансляцию в Periscope.

Инцидент вызвал большой резонанс, особенно после того, как стало известно, что внедорожник принадлежит сыну старшего вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Руслану Шамсуарову.

Позднее Шамсуаров, Маджидов и Усков были задержаны, им предъявлено обвинение по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Всем троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Дело о гонках на Gelandewagen суд рассмотрит 7 сентября

Гагаринский суд Москвы отказался вернуть дело сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова в прокуратуру и назначил дату рассмотрения по существу

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