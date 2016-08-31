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В России с 1 сентября усложнят правила сдачи экзаменов на права

В тестах появится около 60 новых вопросов, а на площадке придется выполнить пять упражнений вместо трех

В России с 1 сентября будут усложнены правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом рассказал председатель правления «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев.

По словам Лобарева, в связи с изменением правил дорожного движения в тестах на получение водительского удостоверения появится около 60 новых вопросов. Изменится также и форма экзамена. 

«Будут те же 20 вопросов за 20 минут, но за каждую ошибку в тесте кандидату нужно будет ответить на дополнительные пять вопросов без ошибок. Поменяется и экзамен на площадке — вместо трех упражнений будет пять», — цитирует НСН председателя правления гильдии.

По его словам, к сожалению, новые упражнения на экзаменационной площадке добавили, а часы — нет. По-прежнему их осталось 56. Поэтому положительных изменений ждать не стоит. Экзамен как был, так и остался субъективным.

По словам Лобарева, в России в реальных дорожных условиях только 15% от всего обучения. «Готовим водителей в пробирке, которые потом переучиваются», — заявил он.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

В России с 1 сентября усложнят правила сдачи экзаменов на права

В тестах появится около 60 новых вопросов, а на площадке придется выполнить пять упражнений вместо трех

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