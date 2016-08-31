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«Газпром» и Турция договорились о судьбе «Турецкого потока»

Все разрешения на строительство газопровода должны быть выданы в кратчайшие сроки

«Газпром» и Турция договорились о скорейшей выдаче разрешений по «Турецкому потоку». Об этом сообщили в российской газовой компании по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака.

«На встрече достигнуты договоренности о завершении в кратчайшие сроки процедуры выдачи всех необходимых разрешений для начала реализации проекта «Турецкий поток». Коммерческие переговоры по условиям поставки российского газа в Турцию будут продолжены», — говорится в сообщении компании, передает «РИА Новости».

Напомним, что проект «Турецкий поток» был заморожен в результате резкого обострения отношений с Турцией после того, как истребитель турецких ВВС в ноябре прошлого года сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.

Договоренность о строительстве газопровода из России в Европу по проекту «Турецкий поток» была достигнута между Москвой и Анкарой в декабре 2014 года. Изначально по газопроводу планировалось доставлять 63 млрд куб. м газа в год.

«Турецкий поток» должен пройти по дну Черного моря в обход Украины, далее по турецкой территории к границе с Грецией.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

«Газпром» и Турция договорились о судьбе «Турецкого потока»

Все разрешения на строительство газопровода должны быть выданы в кратчайшие сроки

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