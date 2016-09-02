Мошенники уже «торгуют» должностями помощников депутатов будущей Думы

Выборы Госдумы 2016 года привлекают внимание не только политически активной общественности и избирателей, но и сомнительных предпринимателей, завлекающих молодых людей на платные обучающие курсы для «помощников» парламентариев, обещая в перспективе помощь в трудоустройстве в Госдуму и Совет Федерации. В интернете развернулась целая рекрутинговая кампания — различные «школы помощников депутатов» размещают приглашения на обучение на популярных сайтах объявлений — предприимчивые граждане набирают группы слушателей в аккурат к новому созыву Госдумы.



Одна из таких организаций предлагает пройти очное или дистанционное обучение на помощника депутата Госдумы всего за 20 академических часов. Потенциальных слушателей таких программ мотивируют тем, что ученики проходят «стажировку у действующих депутатов Московской городской думы, Государственной думы, в Совете Федерации и трудоустраиваются». За подобные услуги предприниматели просят от 16 тыс. до 49 тыс. рублей.

Аппетиты таких организаций выглядят весьма скромно по сравнению с известными ранее случаями, когда мошенники пытались трудоустроить желающих в Госдуму. Так, в 2013 году Следственное управление СКР по Ивановской области пресекло попытку продать за 500 тыс. рублей удостоверение помощника депутата.

Эксперты и действующие депутаты не рекомендуют верить подобным объявлениям, так как в реальности отбор будущих помощников депутатов происходит иным путем — ими, как правило, становятся либо уже зарекомендовавшие себя специалисты, в том числе давно знакомые с парламентариями, либо молодые люди, рекомендованные партией.

В Госдуме «Известиям» рассказали, что юридических барьеров для проведения подобных тренингов может и не быть, но они однозначно попадают в раздел сомнительных. Руководитель аппарата комитета по регламенту и организации работы Госдумы Олег Захаров пояснил, что каждый депутат назначает своих помощников сам.

— Не думаю, что при этом им интересно, проходили ли они какие-то курсы. Тем более что зарплаты помощников ограничены фондом оплаты труда, одинаковым для всех депутатов, и это совсем небольшие деньги, особенно по меркам столицы, — рассказал он.

Согласно закону, общий месячный фонд оплаты труда помощников депутатов и сенаторов составляет 165 тыс. рублей. Законодатель вправе назначить до 40 помощников, работающих на общественных началах, и до семи помощников, работающих по договору или контракту.

— Давать людям иллюзорную, если не сказать, вымышленную надежду на трудоустройство в Госдуму в нынешние сложные времена — это как-то не по-человечески, — считает Олег Захаров.

Первый зампред комитета по регламенту и организации работы ГД Владимир Поздняков сравнил проведение образовательных программ якобы для будущих помощников парламентариев с мошенничеством вроде сбора «помощи» у метро.

— Здесь то же самое. Находятся крохоборы, которые создают систему по подготовке помощников. Но такого нет в официальной практике, — сказал он.

Подготовкой и подбором помощников должны заниматься политические партии и аппарат самого парламента, считает депутат. По его мнению, нужно бороться с такими образовательными программами. И главное — люди должны быть в курсе, что если они и пойдут учиться, то такие курсы не могут выступать гарантом трудоустройства, и нужно это четко понимать.

— На основании чего проводятся эти курсы? Лицензия на право преподавания и организации курсов есть? — задается вопросом народный избранник и грозится направить «исследователя-расследователя».

Владимир Поздняков подчеркнул, что людей с улицы в парламент не берут — чаще всего выбираются давно знакомые депутатам люди.

— С людьми с таким «свидетельством» о пройденных курсах помощников депутатов любой депутат даже разговаривать не будет и окажется прав. Потому что у депутата есть свой человек, которого он возьмет в депутатское плавание, — пояснил он.

Член комиссии ГД по вопросам депутатской этики Валерий Гартунг рассказал, что помощниками становятся «проверенные люди из партийного актива».

— На партийной основе у нас есть кадровый резерв, состоящий из талантливых молодых людей, которые в дальнейшем становятся как помощниками, так и депутатами, — заявил он. — Мне кажется всевозможные агентства пытаются тем самым заработать на безработице.

Парламентские политические партии очень ответственно относятся к процедуре отбора помощников, рассказал «Известиям» глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его мнению, помощниками становятся по-разному, однако любые курсы не могут рассматриваться как реальный кадровый лифт или трамплин для получения этих должностей.

— Прежде всего это касается реальных активистов и волонтеров, которые активно работают в партиях и их молодежных структурах, либо это серьезные статусные люди, — объяснил эксперт. — Эти люди рекрутируются партиями из традиционной сферы притяжения партий. Невозможно говорить о том, что существует какой-то рынок, на котором кто-то кого-то учит и инкорпорирует в партии.

Дмитрий Орлов выразил сомнение, что подобные тренинги могут проводиться незаконно. По его словам, если в договоре или рекламе содержится конкретное обещание трудоустроить в госорганы, то это может стать поводом для проверки.

— Дело не в нарушении закона, а в том, что граждане должны четко понимать, что путь в помощники депутата или на любые должности, связанные с партиями, лежит через сами эти партии, через их волонтерские структуры, агитационные сети, молодежные организации. Никто не набирает помощников на каком-то рынке или через курсы, — рассказал Дмитрий Орлов.

Доктор философских наук профессор РАНХиГС Владимир Соколов пояснил, что любое образование лучше получать в проверенных учебных заведениях с опытом и репутацией.

— При Государственной думе — ни в аппарате, ни сами депутаты — никто не занимается подобного рода деятельностью, тем более на платной основе. В Москве существует около десятка вузов, которые готовят различного уровня государственных служащих, в том числе связанных с работой в законодательной власти, тех же самых помощников. Всё остальное, вне всякого сомнения, — коммерческая деятельность, связанная с жульничеством, — считает специалист.