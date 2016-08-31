IPC отказал всем российским легкоатлетам в допуске на Паралимпиаду

Международный паралимпийский комитет (IPC) отказал трехкратной паралимпийской чемпионке по легкой атлетике Маргарите Гончаровой в допуске на Игры в Рио-де-Жанейро. Вместе с ней отказано и всем остальным российским легкоатлетам в допуске на Паралимпиаду.

«Ответ от IPC пришел. В нем отказ. Отказы пришли и всем другим, кто отправлял запросы, — во всяком случае, всем легкоатлетам», — сообщила Гончарова агентству «Р-Спорт».

7 августа президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен заявил, что российские паралимпийцы отстранены от Игр-2016, а Паралимпийский комитет России лишен членства в организации. 15 августа ПКР опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако апелляция была отклонена.



После этого некоторые российские паралимпийцы направили в IPC запросы на индивидуальный допуск к Играм.

В среду Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на решение о недопуске российских паралимпийцев к Играм в Рио-де-Жанейро.

Паралимпиада в Рио пройдет с 7 по 18 сентября.



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