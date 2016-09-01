Индия выбирает новый «Калибр» для своих вооруженных сил

Индия намерена обратиться к РФ с просьбой о продаже крылатых ракет «Калибр», оснащенных новейшей сверхточной системой наведения и способных поражать наземные цели. Вопрос их поставок будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Об этом «Известиям» сообщил осведомленный дипломатический источник. Опрошенные эксперты считают, что с появлением последней модификации «Калибров» индийские военные получат новые боевые возможности, а также смогут подготовиться к принятию на вооружение крылатых ракет национальной разработки.

— Предложение уже подготовлено индийской стороной, но будет официально передано только в ходе визита президента Владимира Путина, — рассказал собеседник «Известий». — Это будут, по сути, те же ракеты, что применялись в Сирии, то есть со сверхточной системой наведения, но с уменьшенной дальностью полета в полном соответствии с международными ограничениями.

До конца года запланированы два визита Владимира Путина в Индию. В октябре российский лидер побывает в Гоа на саммите БРИКС, а ближе к концу года он планирует посетить Дели в рамках саммита «Россия–Индия».

На вооружении ВМС Индии уже есть ракеты «Калибр», но только в противокорабельном исполнении, теперь же Дели хочет приобрести модификацию, использовавшуюся для ударов по боевикам в Сирии. Ее отличает наличие новой сверхточной системы наведения, однако в экспортной версии дальность полета будет значительно уменьшена — до 300 км, чтобы не нарушать положения международных договоренностей, запрещающих экспорт ракет с большей дальностью полета.

Впрочем, эксперты не исключают, что в дальнейшем индийцы смогут сами увеличить дальность полета «Калибров». Более того, появление на вооружении новых «Калибров» может дать дополнительный импульс индийскому ВПК.

— Индийцы самостоятельно сейчас разрабатывают свои крылатые ракеты средней дальности — Nirbhay, в этом году было первое удачное испытание, но до принятия их на вооружение еще очень далеко, — рассказал Петр Топычканов, сотрудник программы «Проблемы нераспространения». — Появление «Калибра» будет большим подспорьем с точки зрения освоения технологий, понимания роли таких систем в вооруженных силах, разработки операционных планов. С помощью «Калибра» индийцы подготовятся к принятию на вооружение своей собственной системы.



Независимый военный эксперт Антон Лавров отметил в беседе с «Известиями», что высокоточными крылатыми ракетами обладают лишь немногие страны мира, так что появление новых «Калибров» — это знаковый этап в развитии ВС Индии.

— Сильные стороны «Калибра» — это его высокая точность и способность поражать хорошо защищенные объекты, в том числе центры управления и объекты ПВО, — рассказал Антон Лавров. — Самое главное — эффект внезапности. Когда совершает налет авиация, противник успевает среагировать, а крылатые ракеты наносят удар неожиданно. Плюс у «Калибра» есть преимущество — он может маневрировать и заходить на цель с неожиданных направлений.

Эксперт обратил внимание на еще один важный аспект экспорта новых крылатых ракет.

— Особенность «Калибра» — использование высокоточного спутникового наведения, а значит, его применение предполагает очень тесное сотрудничество по военной линии, поскольку индийцам надо будет предоставить доступ к трехмерным моделям Земли, картам местности и военным частотам ГЛОНАСС, — пояснил Антон Лавров. — Такие возможности кому попало не предоставляют, только ближайшим союзникам.

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