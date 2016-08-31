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Ресторан в центре Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва

В полицию поступил звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в ресторане «Гамбринус» на Зубовском бульваре

Гостей и персонал ресторана «Гамбринус» в центре Москвы эвакуировали из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. На место прибыли сотрудники экстренных служб и полиции.

По данным правоохранительных органов, в полицию поступил звонок с угрозой взрыва в ресторане «Гамбринус» на Зубовском бульваре.

Помещение обследует кинолог с собакой. Работников соседних заведений также удалили на безопасное расстояние. В окрестностях здания стоит около 10 машин различных экстренных служб, сообщает «РИА Новости».

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Ресторан в центре Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва

В полицию поступил звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в ресторане «Гамбринус» на Зубовском бульваре

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