Ресторан в центре Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва

В полицию поступил звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в ресторане «Гамбринус» на Зубовском бульваре
Гостей и персонал ресторана «Гамбринус» в центре Москвы эвакуировали из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. На место прибыли сотрудники экстренных служб и полиции.
По данным правоохранительных органов, в полицию поступил звонок с угрозой взрыва в ресторане «Гамбринус» на Зубовском бульваре.
Помещение обследует кинолог с собакой. Работников соседних заведений также удалили на безопасное расстояние. В окрестностях здания стоит около 10 машин различных экстренных служб, сообщает «РИА Новости».
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