Кто боится Дональда Трампа?

Судя по тому, с какой силой травят Дональда Трампа во всех мейнстримных американских СМИ, сильные мира сего не на шутку испугались перспективы прихода к власти в США политических сил, которые впервые за десятилетия могут поставить интересы американского среднего класса выше прибылей глобальных мегакорпораций.

Как бы парадоксально это ни звучало, но именно миллиардер Трамп может оказаться тем политиком, который превратит Америку из страны, обслуживающей интересы мирового капитала, в суверенное государство, отстаивающее национальные, а не наднациональные интересы.

Выступая в Кливленде на предвыборном съезде Республиканской партии, Трамп выдвинул почти революционный для Америки тезис о необходимости отойти от политики глобального доминирования любой ценой и сосредоточиться на решении внутренних проблем страны.

«Американизм — не глобализм, вот наше кредо», — говорит Трамп, апеллируя к простым американцам, уставшим от череды бессмысленных войн, которые ведут США в интересах мировых корпораций.

Символично, что практически все крупнейшие корпоративные спонсоры партии — Coca-Cola, Microsoft, Hewlett-Paccard, Apple, Motorola, JPMorgan Chase, Wells Fargo — отказались поддерживать Трампа. Равно как и многие представители республиканского истеблишмента, включая клан Бушей и 50 высокопоставленных партийных функционеров, связанных с национальной безопасностью, среди которых экс-директор ЦРУ и АНБ Майкл Хайден, бывшие заместители госсекретаря Джон Негропонте и Роберт Зеллик и два экс-секретаря по вопросам национальной безопасности — Том Ридж и Майкл Чертофф.

При этом практически все ведущие средства массовой информации (принадлежащие тем же мегакорпорациям) открыто признались, что активно работают против избрания Трампа президентом, даже не пытаясь оставаться объективными в освещении предвыборной гонки и нисколько не считаясь с традиционными нормами журналистики.

Налицо уникальная для американской политики ситуация: кандидат на высший государственный пост в США от одной из двух главных партий страны, по сути, поставлен в позицию маргинала.

Да, Трампа искренне и яро поддерживают миллионы простых американцев: они перечислили своему кандидату сотни тысяч небольших индивидуальных пожертвований на общую сумму в десятки миллионов долларов. Также на его стороне оказались патриотически настроенная часть Республиканской партии (включая эффективного и популярного экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани), ориентированные на развитие производства внутри страны и сохранение рабочих мест представители предпринимательского сообщества, многие профсоюзы и даже такие «эталонные американцы», как Клинт Иствуд и Чак Норрис.

Однако в финансовом, организационном и информационном плане даже такая солидная команда Трампа блекнет по сравнению со стройными колоннами экономического и политического истеблишмента, которые выстроились в поддержку его основного соперника — Хиллари Клинтон.

Почти все ведущие корпорации, в том числе бесконечно далекие от реального производства «волки Уолл-стрит», и ястребы всех мастей, включая спонсора «цветных революций» на постсоветском пространстве Джорджа Сороса, дружно скинулись на избирательную кампанию бывшего руководителя Госдепа.

Почему же столь знаковые представители глобальной корпоратократии, не первое десятилетие тесно завязанной на американское правительство, так боятся прихода Дональда Трампа к власти?

Во-первых, из-за возможного краха с таким трудом продвигаемых проектов Трансатлантического и Транстихоокеанского торгово-инвестиционных партнерств США с ЕС и Азией (за исключением Китая), которые были призваны закрепить ведущую роль мегакорпораций в определении правил игры на мировых рынках.

Трамп открыто заявил, что является категорическим противником передачи новой порции американского суверенитета очередным наднациональным структурам в ущерб национальным интересам США. Эта позиция вызвала такой шквал одобрения со стороны американцев, что Хиллари Клинтон, вечно мимикрирующая под общественные настроения, также была вынуждена сдержанно высказаться против новых интеграционных проектов с участием Америки.

Во-вторых, пожалуй, самым большим и непростительным грехом Трампа в глазах мирового капитала стало его стремление наладить не просто конструктивные, а партнерские отношения с Россией. Особенное раздражение вызвала готовность потенциального американского президента «простить» нам Крым и смягчить или даже полностью снять санкции ради совместной борьбы с глобальным терроризмом в лице ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России).

Не для того корпоратократия разжигала большой пожар на Ближнем Востоке, устраивала госпереворот на Украине и ссорила Российскую Федерацию с Евросоюзом, чтобы потом Путин и Трамп совместно навели порядок в Сирии, Ливии и Ираке, остановили бесконечные потоки беженцев и террор в Европе, а также поставили обеспечение глобального мира и безопасности во главу угла всех международных отношений.

На мире и стабильности много не заработаешь. А вот война — хоть региональная, хоть глобальная — для мирового капитала всегда была и остается лучшим источником заработка.

Именно поэтому корпорации-«ястребы» делают ставку на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая без сомнений и угрызений совести пойдет на любой международный конфликт, лишь бы тот приносил прибыль ее спонсорам.

Именно поэтому Трамп, будучи настоящим американским патриотом и противником глобальной войны, столкнулся с таким бешеным противодействием американского истеблишмента. Будем надеяться, что американскому народу все-таки хватит воли и мудрости сделать 8 ноября разумный выбор.

В далеком 1776 году американцы бросили дерзкий вызов британской метрополии и в конце концов добились независимости (не без помощи России, кстати). Может, спустя 240 лет народу США пора вновь поднять знамя национально-освободительной борьбы?

Автор — директор аналитического центра «Стратег-PRO»

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