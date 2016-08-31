Цена Brent упала ниже $47 впервые с 15 августа

Эксперты связывают снижение стоимости с публикацией еженедельных данных о запасах «черного золота» в США
Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже $47. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
По состоянию на 19.37 мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,6%, до $46,98 за баррель. Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упали на 3,5%, до $45,39 за баррель.
Такое снижение наблюдается впервые с 15 августа. Эксперты связывают его с публикацией еженедельных данных о запасах «черного золота» в США. Так, согласно информации министерства энергетики страны, коммерческие запасы нефти увеличились за неделю на 2,28 млн баррелей при ожидании роста на 2,5 млн баррелей и достигли 525,87 млн.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.