Цена Brent упала ниже $47 впервые с 15 августа

Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже $47. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

По состоянию на 19.37 мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,6%, до $46,98 за баррель. Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упали на 3,5%, до $45,39 за баррель.

Такое снижение наблюдается впервые с 15 августа. Эксперты связывают его с публикацией еженедельных данных о запасах «черного золота» в США. Так, согласно информации министерства энергетики страны, коммерческие запасы нефти увеличились за неделю на 2,28 млн баррелей при ожидании роста на 2,5 млн баррелей и достигли 525,87 млн.