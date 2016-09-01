Генпрокуратура нашла более сотни тысяч нарушений в школах

В преддверии нового учебного года Генеральная прокуратура проанализировала, соблюдаются ли права детей на получение образования. По итогам проверки надзорное ведомство подготовило доклад (есть в распоряжении «Известий»). Нарушения выявлены в порядке приема в общеобразовательные организации, в предоставлении платных услуг, в переводе, отчислении и восстановлении обучающихся, а также их периодической аттестации и определении сроков приема заявлений о зачислении в первый класс. Также в отдельных школах учеников не обеспечили должным образом бесплатными учебниками и рабочими тетрадями. Обратили прокуроры внимание и на так называемые поборы, которые по-прежнему практикуются в некоторых образовательных учреждениях.



В первом полугодии 2016 года прокурорами выявлено «более 108 тыс. нарушений, принесено более 23 тыс. протестов, направлено в суд около 8 тыс. исковых заявлений, внесено более 17 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены почти 16 тыс. должностных лиц, к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены более 1,3 тыс. лиц, объявлено около 3 тыс. предостережений».



— Практически во всех субъектах Российской Федерации прокурорами вскрыты факты несоответствия требованиям федерального законодательства локальных нормативных актов образовательных организаций, составляющих организационную основу их деятельности, — сказал «Известиям» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.



С проблемами незаконных поборов в школах родители школьников часто обращаются и к председателю Национального родительского комитета Ирине Волынец, в частности, многодетные матери, которым не потянуть дополнительную финансовую нагрузку.

— Да, по закону они имеют право отказаться от просьбы учителя оплатить ту или иную услугу, но это повлечет за собой негативную реакцию педагога в адрес ученика. Недоступна для многих многодетных семей и покупка специальных тетрадей. Стоимость одной доходит до 500 рублей. Все учебные пособия должны предоставляться бесплатно, — убеждена Волынец.



Проблема недостатка бесплатных учебников особо остро встала в Кабардино-Балкарской республике, там в суды направили более 60 исков, в которых просили обязать школы доукомплектовать библиотечные фонды.



Много препятствий в получении образования и у детей-инвалидов. Речь идет об отсутствии коррекционных организаций либо специальных условий для обучения в обычных школах. Выявлены также факты незаконного отчисления инвалидов из образовательных организаций. В докладе также упоминаются факты «нарушения образовательными организациями принципа бесплатности образования, необеспечения детей-инвалидов специальными учебниками, нарушения беспрепятственного доступа в здания образовательных организаций, а также нарушения прав детей-инвалидов, обучающихся на дому, в том числе касающиеся применения дистанционных образовательных технологий и факты неиспользования оборудования, приспособленного для детей-инвалидов».

— Органы прокуратуры добились устранения нарушений, в том числе связанных с нарушением требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, — рассказал начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации Анатолий Паламарчук.



Например, в Краснодарском крае благодаря усилиям прокуратуры в восьми школах заменили оконные блоки, отремонтировали водопровод и канализацию, благоустроили территорию, а в семи школах Армавира заменили мебель и укомплектовали пищеблоки необходимым оборудованием.

Проверке подверглись и школьные автобусы — их техническое состояние не соответствовало требованиям безопасности, например, отсутствовали тахографы (контрольное устройство, осуществляющее постоянный, автономный и объективный контроль параметров передвижения автобуса и состояния водителя) и не было сведений о прохождении технического осмотра.

В Генпрокуратуре резюмировали, что вопросы соблюдения законодательства об образовании находятся на особом контроле. По всем выявленным нарушениям принимаются меры реагирования.