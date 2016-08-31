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Полузащитник Игорь Денисов перешел в «Локомотив»

Соглашение рассчитано до конца сезона

Полузащитник Игорь Денисов перешел в футбольный клуб «Локомотив» на правах бесплатной аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

32-летний Денисов большую часть карьеры провел в «Зените», за который выступал с 2001 по 2013 год и отыграл в общей сложности более 350 матчей. В составе петербургского клуба он трижды становился чемпионом России, завоевал Кубок и дважды Суперкубок страны, выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Летом 2013 года Денисов стал футболистом «Анжи», а вскоре перешел в «Динамо».

Напомним, в ночь на 1 сентября в Европе и России закроется летнее трансферное окно.

Ранее источник газеты «Известия» сообщал, что Денисов уже в период летнего трансферного окна может прекратить сотрудничество с бело-голубыми и получить статус свободного агента.

Также, по информации «Известий», «Локомотив» усилится 27-летним нападающим казанского «Рубина» Игорем Портнягиным.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Полузащитник Игорь Денисов перешел в «Локомотив»

Соглашение рассчитано до конца сезона

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Сергей Лисин

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