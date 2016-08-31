Экс-президент Бразилии Дилма Русефф обжалует импичмент в суде

Экс-президент Бразилии Дилма Русефф, которую парламент страны отстранил от должности, собирается обжаловать импичмент в верховном суде страны. После этого могут последовать обращения в международные судебные инстанции, сообщил адвокат Русефф Эдуарду Кардозу.

Сенат Бразилии в среду проголосовал за окончательный импичмент президенту Дилме Русефф. Процедуру в прямом эфире показывало телевидение. За импичмент проголосовал 61 сенатор, против — 20. После этого парламентарии провели еще одно голосование, на котором приняли решение оставить за Русефф право занимать государственные должности. Ранее сообщалось, что после отстранения от власти ей будет запрещено выдвигаться на государственные посты в течение восьми лет, напоминает «Интерфакс».

Процесс импичмента был запущен по инициативе оппозиции, которая обвиняет Русефф в налоговых злоупотреблениях и использовании бюджетных денег на свою избирательную кампанию.

Сама Русефф перед тем, как покинуть резиденцию главы государства, заявила, что, возможно, и допускала ошибки, но не совершала преступлений, передает Reuters.

Должность президента Бразилии временно займет вице-президент Мишель Темер. Он пробудет на посту до конца 2018 года — на период полномочий отстраненной Русефф.

В 22 часа мск в бразильском сенате начнется торжественное заседание, на котором Темер будет введен в должность президента.