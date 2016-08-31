ПАМЯТИ СЕРГЕЯ СМИРНОВА

Сергей Иванович Смирнов…

Об этом человеке, одном из самых знаменитых фотомастеров страны, еще при жизни говорили – «легенда отечественной журналистики». Это звание Союз журналистов России официально присвоил ему в день 90-летия мастера. Известинцы подготовили тогда с помощью своего старшего коллеги и друга выставку его избранных фотографий. Один из стендов был заполнен сотней пропусков на имя С.И. Смирнова - в Кремль, на Красную площадь, Колонный зал Дома Союзов. Начиная с 1959 года, когда Смирнов пришел в «Известия», он освещал все главные события в истории страны.

За полвека в его уникальной фототеке собрались портреты и жанровые снимки всех лидеров страны, начиная с Н.С. Хрущева. За его плечами – сотни командировок по стране и миру, С.И. Смирнов снимал в горячих точках, на крупнейших строительных площадках страны, практически во всех союзных республиках. В 2007 году в Санкт-Петербурге вышел фотоальбом «Сергей Смирнов, професиия репортер». В предисловии к нему слова, очень точно определяющие суть жизни и творчества большого фотохудожника: «Это наша жизнь, которая прошла через «Известия» и благодаря «Известиям» не канула в небытие. Газета и ее бессменный фотокорреспондент Сергей Смирнов могут смело сказать, что всегда были со своим народом».

Уроженец Ленинграда, Сергей Сминов юношей пережил блокаду города. Среди многочисленных наград он больше всего дорожил медалью «За оборону Ленинграда". Сразу после войны он пришел в фотохронику ТАСС (Ленинградское отделение). Потом была молодежная «Смена». Переехав в Москву, работал в «Москоу ньюс». Первый снимок Смирнова в «Известиях» появился 2 августа 1959 года. С тех пор и до последнего времени его фотографии вот уже 57 лет украшают страницы его любимой газеты.

Он был предан газете, любил ее, ценил силу газетного братства, был очень доборожелателен к людям. Сергей Иванович Смиров всего несколько месяцев не дожил до 100-летия «Известий», готовился к нему, несмотря на болезнь. Но с нами будет его светлый образ и останется его творчество.

