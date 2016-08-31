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В Венеции начался 73-й кинофестиваль

Россию на конкурсе представляет картина Андрея Кончаловского «Рай»

В Венеции начался старейший в мире кинофестиваль. Международная выставка кинематографического искусства, как официально называется киносмотр, в 73-й раз проходит во Дворце кино на острове Лидо в Венецианской лагуне.

Кинофестиваль открылся церемонией вручения почетного «Золотого льва Святого Марка», присуждаемого за вклад в кинематограф. В этом году статуэтка досталась польскому режиссеру Ежи Сколимовскому.

С этого года дирекция фестиваля и Венецианской биеннале решила присуждать по две почетные награды. Вторым обладателем «Золотого льва» за вклад в кинематограф стал французский актер Жан-Поль Бельмондо, награждение которого состоится 8 сентября, сообщает ТАСС.

Основная конкурсная программа состоит из 20 фильмов. Россию в ней представит картина Андрея Кончаловского «Рай», премьера которой состоится 8 сентября. Кроме того, в программе «Венецианская классика» покажут отреставрированный фильм Андрея Тарковского «Сталкер» и ленту Никиты Михалкова «Очи черные» с Марчелло Мастроянни в главной роли.

Фильмом открытия фестиваля стал американский мюзикл La La Land режиссера Дэмьена Шазелла, ставшего знаменитым после того, как его фильм «Одержимость» в 2015 году получил три премии «Оскар» и множество других призов.

Победители Венецианского кинофестиваля будут объявлены 10 сентября.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

В Венеции начался 73-й кинофестиваль

Россию на конкурсе представляет картина Андрея Кончаловского «Рай»

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