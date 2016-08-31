Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Российская сборная по футболу сыграла вничью с командой Турции

Товарищеский матч, прошедший в Анталье, завершился со счетом 0:0

Российская футбольная сборная сыграла вничью с национальной командой Турции в товарищеском матче. Встреча, которая состоялась 31 августа в Анталье, завершилась со счетом 0:0.

Прошедший матч стал первым для сборной России по футболу под руководством Станислава Черчесова на посту главного тренера.

Российские футболисты играли в обновленном составе. На поле с первых минут вышли Игорь Акинфеев, Иван Новосельцев, Федор Кудряшов, Василий Березуцкий (к), Юрий Жирков, Александр Самедов, Олег Шатов, Дмитрий Тарасов, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук и Федор Смолов.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

Российская сборная по футболу сыграла вничью с командой Турции

Товарищеский матч, прошедший в Анталье, завершился со счетом 0:0

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке