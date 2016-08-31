Российская сборная по футболу сыграла вничью с командой Турции

Товарищеский матч, прошедший в Анталье, завершился со счетом 0:0
Российская футбольная сборная сыграла вничью с национальной командой Турции в товарищеском матче. Встреча, которая состоялась 31 августа в Анталье, завершилась со счетом 0:0.
Прошедший матч стал первым для сборной России по футболу под руководством Станислава Черчесова на посту главного тренера.
Российские футболисты играли в обновленном составе. На поле с первых минут вышли Игорь Акинфеев, Иван Новосельцев, Федор Кудряшов, Василий Березуцкий (к), Юрий Жирков, Александр Самедов, Олег Шатов, Дмитрий Тарасов, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук и Федор Смолов.
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