Эсекиэль Гарай перешел в «Валенсию»

По неофициальной информации «Зенит» получил за аргентинского защитника около €20 млн.
29-летний защитник сборной Аргентины Эсекиэль Гарай покидает «Зенит». В последний день летнего трансферного окна опытный игрок подписал контракт с испанской «Валенсией».
Напомним, что Гарай присоединился к петербургской команде в 2014 году. В общей сложности аргентинец провел в составе «Зените» 75 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
В «Зените» Гарай выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также помог клубу попасть в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2015/16.
По неофициальной информации «Валенсия» заплатит за Гарая €20 млн.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.