Эсекиэль Гарай перешел в «Валенсию»

29-летний защитник сборной Аргентины Эсекиэль Гарай покидает «Зенит». В последний день летнего трансферного окна опытный игрок подписал контракт с испанской «Валенсией».

Напомним, что Гарай присоединился к петербургской команде в 2014 году. В общей сложности аргентинец провел в составе «Зените» 75 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

В «Зените» Гарай выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также помог клубу попасть в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2015/16.

По неофициальной информации «Валенсия» заплатит за Гарая €20 млн.



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