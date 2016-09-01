Сделки с АБИИ и НБР больше не подлежат предварительному согласованию

Правительство РФ расширило список международных финансовых организаций, сделки с участием которых не подлежат предварительному согласованию. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В список вошли Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Новый банк развития (НБР) БРИКС.



Разрешенный к выпуску капитал каждого из этих банков составляет 100 млрд долларов США.



«Ряд международных финансовых организаций (например, Европейский банк реконструкции и развития) приостановили проведение операций в России. Для Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Нового банка развития планируется создать благоприятные условия их операционной деятельности при осуществлении масштабных инфраструктурных проектов, в частности в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке», — говорится в сообщении.

Распоряжение соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и положениям других международных договоров с участием России.



Азиатский банк инфраструктурных инвестиций объединяет 57 стран-участниц. Соглашение о создании банка было подписано 29 июня 2015 года. Уставный капитал банка составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в совете директоров учреждения получили Китай, Индия и Россия.



Напомним, в мае президент России Владимир Путин предложил АБИИ рассмотреть возможность участия в ряде российских проектов. В частности речь идет о расширении железнодорожной магистрали, устройстве Северного морского пути и особых экономических зонах на Дальнем Востоке.



Новый банк развития БРИКС — учрежден на основе соглашения между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. Создание банка было согласовано лидерами БРИКС на V саммите БРИКС, который состоялся в Дурбане 27 марта 2013 года.

