Парламент отклонил кандидатуру Рахоя на пост премьер-министра Испании

Парламент Испании отказался утвердить исполняющего обязанности председателя правительства и лидера Народной партии (НП) Мариано Рахоя на пост премьер-министра страны.



Как сообщает агентство Reuters, для победы в первом туре Рахой должен был получить поддержку 176 из 350 членов парламента, но он получил 170 голосов.



Повторное голосование пройдет 2 сентября, в ходе него потребуется поддержки простого большинства. Если же и в этом случае кандидатура Рахоя не будет одобрена, в стране могут быть назначены третьи за год выборы, а обе палаты парламента — распущены.



Напомним, в июне правящая НП и.о. премьер-министра Мариано Рахоя победила на досрочных парламентских выборах, но не получила абсолютного большинства.

137 ее мандатов в 350-местном парламенте недостаточно, чтобы сформировать правительство самостоятельно.



Социалисты заняли второе место с 85 мандатами. На третьем месте — левый блок «Объединившись, можем» с 71 мандатом. Центристская партия «Граждане» будет представлена в конгрессе депутатов 32 представителями.

Ни одна из коалиций — ни Народной партии и «Граждан», ни социалистов и «Объединившись, можем» — не дает абсолютного большинства в 176 мандатов, а они открыто заявляли что не будут вести переговоры о широкой коалиции с правыми (НП) и поддерживать кандидатуру Рахоя.

