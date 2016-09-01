Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Парламент отклонил кандидатуру Рахоя на пост премьер-министра Испании

Повторное голосование намечено на 2 сентября

Парламент Испании отказался утвердить исполняющего обязанности председателя правительства и лидера Народной партии (НП) Мариано Рахоя на пост премьер-министра страны.

Как сообщает агентство Reuters, для победы в первом туре Рахой должен был получить поддержку 176 из 350 членов парламента, но он получил 170 голосов.

Повторное голосование пройдет 2 сентября, в ходе него потребуется поддержки простого большинства. Если же и в этом случае кандидатура Рахоя не будет одобрена, в стране могут быть назначены третьи за год выборы, а обе палаты парламента — распущены. 

Напомним, в июне правящая НП и.о. премьер-министра Мариано Рахоя победила на досрочных парламентских выборах, но не получила абсолютного большинства.

137 ее мандатов в 350-местном парламенте недостаточно, чтобы сформировать правительство самостоятельно.

Социалисты заняли второе место с 85 мандатами. На третьем месте — левый блок «Объединившись, можем» с 71 мандатом. Центристская партия «Граждане» будет представлена в конгрессе депутатов 32 представителями.

Ни одна из коалиций — ни Народной партии и «Граждан», ни социалистов и «Объединившись, можем» — не дает абсолютного большинства в 176 мандатов, а они открыто заявляли что не будут вести переговоры о широкой коалиции с правыми (НП) и поддерживать кандидатуру Рахоя.

Написать комментарий
Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Парламент отклонил кандидатуру Рахоя на пост премьер-министра Испании

Повторное голосование намечено на 2 сентября

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке