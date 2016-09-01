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Путин: приток населения на Дальний Восток — приоритетная задача

Президент РФ считает, что привлекать людей в дальневосточный регион можно созданием эффективной, современной системы подготовки молодых специалистов

Прекращение оттока населения с Дальнего Востока является одной из ключевых задач России, которая есть в настоящее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися гимназии № 2 во Владивостоке.

Глава государства выразил мнение, что привлекать людей в регион может создание эффективной системы подготовки молодых специалистов.

«Это одна из ключевых задач сегодня в стране — а именно прекращение депопуляции районов Дальнего Востока, в том числе и Приморского края», — цитирует слова Путина агентство «РИА Новости».

Президент РФ также отметил, что Владивосток заметно преобразился после подготовки и проведения саммита АТЭС в 2012 году, но «родимые пятна» «военной базы» пока еще присутствуют в городе.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Путин: приток населения на Дальний Восток — приоритетная задача

Президент РФ считает, что привлекать людей в дальневосточный регион можно созданием эффективной, современной системы подготовки молодых специалистов

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