Путин: приток населения на Дальний Восток — приоритетная задача

Президент РФ считает, что привлекать людей в дальневосточный регион можно созданием эффективной, современной системы подготовки молодых специалистов
Прекращение оттока населения с Дальнего Востока является одной из ключевых задач России, которая есть в настоящее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися гимназии № 2 во Владивостоке.
Глава государства выразил мнение, что привлекать людей в регион может создание эффективной системы подготовки молодых специалистов.
«Это одна из ключевых задач сегодня в стране — а именно прекращение депопуляции районов Дальнего Востока, в том числе и Приморского края», — цитирует слова Путина агентство «РИА Новости».
Президент РФ также отметил, что Владивосток заметно преобразился после подготовки и проведения саммита АТЭС в 2012 году, но «родимые пятна» «военной базы» пока еще присутствуют в городе.
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