Путин: приток населения на Дальний Восток — приоритетная задача

Прекращение оттока населения с Дальнего Востока является одной из ключевых задач России, которая есть в настоящее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися гимназии № 2 во Владивостоке.



Глава государства выразил мнение, что привлекать людей в регион может создание эффективной системы подготовки молодых специалистов.

«Это одна из ключевых задач сегодня в стране — а именно прекращение депопуляции районов Дальнего Востока, в том числе и Приморского края», — цитирует слова Путина агентство «РИА Новости».

Президент РФ также отметил, что Владивосток заметно преобразился после подготовки и проведения саммита АТЭС в 2012 году, но «родимые пятна» «военной базы» пока еще присутствуют в городе.



Читайте также:

Путин объявил о создании сети центров профессиональной подготовки в РФ

