Путин: участник выборов должен стремиться к улучшению жизни людей

Президент РФ Владимир Путин объяснил школьникам, что участники любой избирательной кампании должны искренне стремиться к улучшению жизни людей. Об этом глава государства сказал во время визита в гимназию № 2 Владивостока.



Путин считает, что любой человек, который хочет заниматься организацией жизни какого-то коллектива, должен в душе быть настроен на то, чтобы приносить пользу тем, ради кого он собирается это делать.



«Не удовлетворять свое эго, свои амбиции, а должно быть стремление к улучшению жизни», — подчеркнул Путин.



Также президент выразил уверенность в том, что участник выборов должен уметь убедить других в своих идеях, которые направлены на позитивные цели, и «избегать крайностей в отношениях».

