Путин: участник выборов должен стремиться к улучшению жизни людей

Президент РФ рассказал учащимся гимназии № 2 Владивостока, к чему должен стремиться человек, который участвует в избирательной кампании
Президент РФ Владимир Путин объяснил школьникам, что участники любой избирательной кампании должны искренне стремиться к улучшению жизни людей. Об этом глава государства сказал во время визита в гимназию № 2 Владивостока.
Путин считает, что любой человек, который хочет заниматься организацией жизни какого-то коллектива, должен в душе быть настроен на то, чтобы приносить пользу тем, ради кого он собирается это делать.
«Не удовлетворять свое эго, свои амбиции, а должно быть стремление к улучшению жизни», — подчеркнул Путин.
Также президент выразил уверенность в том, что участник выборов должен уметь убедить других в своих идеях, которые направлены на позитивные цели, и «избегать крайностей в отношениях».
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