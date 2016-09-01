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Путин: участник выборов должен стремиться к улучшению жизни людей

Президент РФ рассказал учащимся гимназии № 2 Владивостока, к чему должен стремиться человек, который участвует в избирательной кампании

Президент РФ Владимир Путин объяснил школьникам, что участники любой избирательной кампании должны искренне стремиться к улучшению жизни людей. Об этом глава государства сказал во время визита в гимназию № 2 Владивостока.

Путин считает, что любой человек, который хочет заниматься организацией жизни какого-то коллектива, должен в душе быть настроен на то, чтобы приносить пользу тем, ради кого он собирается это делать.

«Не удовлетворять свое эго, свои амбиции, а должно быть стремление к улучшению жизни», — подчеркнул Путин.

Также президент выразил уверенность в том, что участник выборов должен уметь убедить других в своих идеях, которые направлены на позитивные цели, и «избегать крайностей в отношениях».

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Путин: участник выборов должен стремиться к улучшению жизни людей

Президент РФ рассказал учащимся гимназии № 2 Владивостока, к чему должен стремиться человек, который участвует в избирательной кампании

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