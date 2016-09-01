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Во Владивостоке открыли филиал Академии русского балета им. Вагановой

Кастинг прошли только 12 детей

В четверг во Владивостоке открылся филиал Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. На праздничной линейке в День знаний присутствовали министр культуры Владимир Мединский и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе.

Заявки на обучение в школе-интернате подали 60 ребят со всего Приморского края, однако после кастинга, проводившегося в три этапа, отобрали только 12 детей. Занятия начались уже сегодня.

Мединский отметил на открытии, что создан филиал самой лучшей балетной академии в мире. Дети, которые поступили в пятый класс, но в первый балетный класс, по словам министра, станут настоящими великими артистами.

Руководить Приморским филиалом будет выпускник академии Эльдар Алиев. Преподавать в балетном классе станут выпускники петербургской академии — артисты Приморской сцены Мариинского театра.

«Приморские ученики будут постоянно выходить на сцену Мариинки и достойно представлять нашу академию. Надеюсь, что в скором времени нам будет чем похвастаться», — цитирует сайт «Комсомольской правды» Николая Цискаридзе.

Президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопрос о создании филиала Академии русского балета им. А.Я. Вагановой во Владивостоке в мае 2016 года. 

Сначала воспитанники будут обучаться в балетных классах школы-интерната Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. В будущем у академии появится собственное здание. 

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Во Владивостоке открыли филиал Академии русского балета им. Вагановой

Кастинг прошли только 12 детей

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