Лавров: надеюсь, «ловящее покемонов» поколение не разучится общаться

Министр иностранных дел России считает, что современные технологии не способны заменить разговор «глаза в глаза»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что поколение, которое «ловит покемонов», не утратит способность к простому человеческому общению. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед преподавателями и студентами МГИМО в четверг.
«За последние годы мы могли убедиться, что никакие информационные и коммуникационные технологии, пусть и самые современные, не способны заменить разговор «глаза в глаза», — приводит слова министра агентство ТАСС.
Сергей Лавров также отметил, что надеется, что способность к прямому человеческому общению не будет утрачена поколением, «которое не то чтобы сказать «ловит покемонов», но которое сильно увлекается социальными сетями».
Напомним, приложение Pokemon GO объединяет цифровой и реальный миры, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.
Суть игры заключается в том, чтобы находить и тренировать покемонов, а затем сражаться с покемонами других игроков. Игровой процесс полностью привязан к карте местности — во время игры нужно оказываться в различных местах.
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