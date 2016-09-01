Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Лавров: надеюсь, «ловящее покемонов» поколение не разучится общаться

Министр иностранных дел России считает, что современные технологии не способны заменить разговор «глаза в глаза»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что поколение, которое «ловит покемонов», не утратит способность к простому человеческому общению. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед преподавателями и студентами МГИМО в четверг.

«За последние годы мы могли убедиться, что никакие информационные и коммуникационные технологии, пусть и самые современные, не способны заменить разговор «глаза в глаза», — приводит слова министра агентство ТАСС.

Сергей Лавров также отметил, что надеется, что способность к прямому человеческому общению не будет утрачена поколением, «которое не то чтобы сказать «ловит покемонов», но которое сильно увлекается социальными сетями».

Напомним, приложение Pokemon GO объединяет цифровой и реальный миры, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.

Суть игры заключается в том, чтобы находить и тренировать покемонов, а затем сражаться с покемонами других игроков. Игровой процесс полностью привязан к карте местности — во время игры нужно оказываться в различных местах.

Написать комментарий
Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Лавров: надеюсь, «ловящее покемонов» поколение не разучится общаться

Министр иностранных дел России считает, что современные технологии не способны заменить разговор «глаза в глаза»

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Станислав Кузнецов

юрист

Все мнения

Мнение

Максим Кононенко

журналист

Все мнения

Мнение

Дмитрий де Кошко

французский журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке