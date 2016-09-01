СК проводит проверку по факту побега подростков из спецшколы на Урале

В Свердловской области из Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа № 1 сбежали несколько десятков воспитанников, которые были несогласны с порядком в учебном заведении
Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту массового самовольного ухода воспитанников из Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа № 1.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне около трех десятков подростков сбежали из Рефтинского спецучилища для малолетних преступников в Свердловской области. Часть подростков в течение ночи была возвращена в училище сотрудниками полиции. Другая вернулась добровольно. Остальных ищут правоохранители.
В свою очередь, заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Нина Пелевина уточнила, что на данный момент удалось вернуть 41 подростка из 46. В розыске остаются пятеро подростков, сообщает ОТР.
По предварительным данным, массовый самовольный уход произошел в связи с несогласием ряда воспитанников с порядком, установленным в учреждении. Действительные причины произошедшего будут установлены в ходе доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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