СК проводит проверку по факту побега подростков из спецшколы на Урале

Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту массового самовольного ухода воспитанников из Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа № 1.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне около трех десятков подростков сбежали из Рефтинского спецучилища для малолетних преступников в Свердловской области. Часть подростков в течение ночи была возвращена в училище сотрудниками полиции. Другая вернулась добровольно. Остальных ищут правоохранители.



В свою очередь, заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Нина Пелевина уточнила, что на данный момент удалось вернуть 41 подростка из 46. В розыске остаются пятеро подростков, сообщает ОТР.



По предварительным данным, массовый самовольный уход произошел в связи с несогласием ряда воспитанников с порядком, установленным в учреждении. Действительные причины произошедшего будут установлены в ходе доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

